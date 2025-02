Österreichs Koalitionen in Gefahr: FPÖ und ÖVP vor dem Scheitern

Die Koalitionsverhandlungen zwischen der FPÖ und der ÖVP in Österreich laufen auf Hochtouren, doch ein Scheitern scheint immer wahrscheinlicher. Der Streit um das Innenministerium und grundsätzliche Differenzen blockieren die Gespräche. Die FPÖ lehnt einen Kompromissvorschlag der ÖVP ab und macht die Konservativen für die Blockade verantwortlich.

Die schwierigen Koalitionsverhandlungen zwischen der rechten FPÖ und der konservativen ÖVP in Österreich stehen möglicherweise vor dem Aus. Die Rechtspopulisten lehnten einen Kompromissvorschlag zur Verteilung der Ministerien ab und machten die Konservativen für die Blockade der Gespräche verantwortlich. Am Dienstag hatte Bundespräsident Alexander Van der Bellen rasche Klarheit gefordert, ob die Regierungsgespräche abgebrochen oder fortgesetzt werden.

Die Parteien sind auch in Grundsatzfragen kaum vorangekommen und der Ton in den öffentlichen Stellungnahmen beider Seiten hat sich zuletzt verschärft. Streit um das Innenministerium ist ein zentrales Hindernis. Beide Parteien beanspruchen das Ressort für sich. Die ÖVP schlug zuletzt vor, die Themen Migration und Asyl in ein eigenes FPÖ-geführtes Ministerium auszulagern. Doch die Rechte lehnten dies zurück. Im Innenministerium seien die 'Kernkompetenzen' seiner Partei in den Bereichen Sicherheit und Asyl angesiedelt, argumentierte Kickl in sozialen Medien. Die Rechtspopulisten haben der ÖVP im Gegenzug wichtige Agenden wie Außenpolitik, Wirtschaft, Infrastruktur und Verteidigung angeboten. FPÖ-Chef Kickl strebt nach dem Wahlsieg seiner Partei im Herbst ins Kanzleramt. Er hatte in der vorigen Koalition mit der ÖVP von 2017 bis 2019 das Innenministerium geführt. In diese Zeit fiel eine Polizeirazzia im Verfassungsschutz. Befreundete ausländische Geheimdienste stuften daraufhin ihre Kooperation mit Österreich zurück. Im jüngsten Vorschlag der FPÖ würde der Verfassungsschutz im Innenministerium einem ÖVP-Staatssekretariat unterstehen.Kickl warf den Konservativen in einer Videobotschaft vor, dass sie Gespräche über politische Inhalte verweigerten, solange die Ressort-Zuständigkeiten ungeklärt seien. 'Das ist die Wahrheit. Wer etwas anderes behauptet, der versucht, die österreichische Bevölkerung hinters Licht zu führen', sagte er. ÖVP-Generalsekretär Alexander Pröll kritisierte hingegen, dass die FPÖ noch immer nicht auf einen Vorschlag der ÖVP reagiert habe, in dem unter anderem ein Bekenntnis zur Europäischen Union und gegen ausländische Einflussnahme gefordert wurde. Der Vorarlberger Landeschef Markus Wallner (ÖVP) fand noch schärfere Worte. Kickl sei 'im Machtrausch gefangen, statt tragfähige inhaltliche und kompetenztechnische Kompromisse zu schließen'. Sollte sich Kickl nicht bewegen, sei 'mit ihm kein Staat zu machen'. Sollten die Koalitionsverhandlungen platzen, stehen eine Übergangsregierung und Neuwahlen als Szenarien im Raum. Die jüngsten Umfragen deuten darauf hin, dass die FPÖ bei einem neuen Urnengang noch deutlicher siegen würde als bei der Parlamentswahl im September. Damals gewann sie mit knapp 29 Prozent. Zuletzt wuchs die Unterstützung für die Rechten auf etwa 34 Prozent.





nordbayern / 🏆 33. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

FPÖ ÖVP Koalitionsverhandlungen Österreich Innenministerium Krise Neuwahlen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Österreich ohne Regierung: Koalitionsverhandlungen der FPÖ und ÖVP scheiternMehr als drei Monate nach der Wahl hat Österreich immer noch keine neue Regierung. Die Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP werden von maximalen Forderungen, Schuldzuweisungen und Bösartigkeiten blockiert. Die ÖVP fordert ein klares Bekenntnis der FPÖ zu den Werten der Europäischen Union, während die FPÖ eine Bankenabgabe zur Sanierung des Budgets fordert. Der Einfluss der Banken und die Positionierung zur EU führen zu Spannungen zwischen den Parteien.

Weiterlesen »

FPÖ bietet ÖVP Ministerienverteilung für KoalitionDie FPÖ hat der ÖVP ein Angebot für die Verteilung der Ministerien in einer möglichen Koalition vorgelegt. Die FPÖ bekräftigt ihre Forderung nach dem Innen- und dem Finanzministerium, ist aber bei anderen Ressorts zu Kompromissen bereit. Das Angebot sieht für die FPÖ unter anderem die Bereiche Integration, Gesundheit, Sport und Tourismus vor. Die ÖVP soll die Ressorts für Außenpolitik, Verkehr, Wirtschaft, Forschung, Landesverteidigung und öffentlicher Dienst sowie Landwirtschaft und Umwelt übernehmen. Die Verhandlungen befinden sich in einer kritischen Phase.

Weiterlesen »

Merz, die AfD und die ÖVP: Die Gefahr der Normalisierung extremer RechteFriedrich Merz' Unterstützung der AfD im Bundestag hat eine ähnliche Dynamik wie die österreichische ÖVP entfacht, die sich an rechtspopulistische Parteien gebunden hat. Die Folgen dieser Annäherung an die Extremen sind für beide Parteien besorgniserregend.

Weiterlesen »

Koalitionsverhandlungen in Österreich: FPÖ und ÖVP gestrandet?Die Koalitionsverhandlungen zwischen der FPÖ und der ÖVP in Österreich sind in einer schwierigen Phase. Gerüchte über einen bevorstehenden Abbruch machten die Runde, doch die Gespräche werden am Mittwoch fortgesetzt. Zu den offenen Fragen zählen Österreichs Rolle in der EU, die Rechtsstaatlichkeit und die Unabhängigkeit von Russland. Die FPÖ vertritt EU-kritische Positionen und lehnt Sanktionen gegen Russland ab, während die ÖVP einen konstruktiven Partner in der EU sein möchte.

Weiterlesen »

Die Zukunft der Rente und weitere NachrichtenDer Artikel behandelt verschiedene Themen wie die Zukunft der Rente in Deutschland, die steigenden Polizeikosten für Fußballvereine, die politische Unterstützung für Donald Trump durch die Village People, die Hoffnung auf ein Waffenruhe-Abkommen zwischen Israel und der Hamas, die militärische Unterstützung Deutschlands für die Ukraine, die Sicherheitsbedenken in der Ostsee, die Ermittlungen gegen die AfD Karlsruhe wegen Volksverhetzung, die mögliche Übernahme von TikTok durch Elon Musk, die Entdeckung einer neuen Riesenasselart, die Teilnahme an der Bundestagswahl und die neue Einschätzung zum Fall Trump durch den Sonderermittler.

Weiterlesen »

Der Fall der Brandmauer: Wie Österreich mit Rechtspopulismus umgingDieser Podcast-Beitrag untersucht die Geschichte des Umgangs Österreichs mit rechtspopulistischen Parteien, insbesondere der FPÖ. Er geht auf die verschiedenen Koalitionen ein, die mit der FPÖ stattfanden, und analysiert die Gründe für deren Scheitern. Der Fokus liegt auf der Frage, was Sozialdemokraten und Konservative davon hatten, der FPÖ an die Macht zu helfen, und welche Lehren sich aus diesen Erfahrungen ziehen lassen.

Weiterlesen »