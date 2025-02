Puccetti Racing plant für 2026 mit zwei Superbike-Piloten

Das Kawasaki-Werksteam Puccetti Racing bereitet sich bereits auf die Superbike-Saison 2026 vor. Neben Garrett Gerloff soll ein weiterer Fahrer neben Jeremy Alcoba in der Supersport-Klasse für das Team antreten. Das Ziel ist es, 2026 mit zwei Motorrädern in der Superbike-WM zu starten.

Die Superbike-Weltmeisterschaft 2025 hat noch nicht begonnen, doch das Kawasaki-Werksteam Puccetti Racing tüftelt bereits an den Plänen für die darauffolgende Saison. Garrett Gerloff soll einen Teamkollegen erhalten. Manuel Puccetti hat sich bereits einen langersehnten Traum erfüllt. Nach der Rückkehr von Bimota in die Superbike-WM 2025 hat sein Team vom japanischen Hersteller, wie schon in der Supersport-Kategorie, mit der Abwicklung des werkseitigen Engagements beauftragt worden.

Puccettis Hoffnungen auf eine gute bis sehr gute Superbike-Saison sind berechtigt. Die ZX-10RR ist ein bewährtes und konkurrenzfähiges Paket, wie Alex Lowes im vergangenen Jahr als WM-Vierter bewies. Neuzugang Garrett Gerloff überzeugte bei den Wintertests mit guten Rundenzeiten. \«Jede Saison wird umkämpfter, aber wir sind überzeugt, dass uns Gerloff viel Freude bereiten wird. Ich erwarte eine großartige Saison, beginnend ab Phillip Island», so Puccetti. «Wir haben einige Tests absolviert und die Zeiten sprachen für sich. Die Tatsache, dass er keinen Sturz hatte und noch nicht einmal durch den Kies ratterte, lässt mich hoffen, dass da vielleicht noch etwas mehr drin ist. Die Top-5 sind möglich, vielleicht auch ein paar Podestplätze.» Neben dem Texaner in der Superbike-Kategorie wird Jeremy Alcoba im Puccetti-Team die einzige Kawasaki ZX-6R in der Supersport-Klasse pilotieren. Für 2026 hat der Italiener bereits andere Pläne. Das Ziel ist, 2026 mit zwei Superbike-Piloten anzutreten», verriet Puccetti. «Kawasaki weiß von den Plänen und deshalb werden wir uns bemühen, eine wirklich starke Saison zu zeigen – das wird sie vielleicht motivieren, uns dabei zu unterstützen.» Tatsächlich hat Manuel Puccetti schon in der Vergangenheit wiederholt davon gesprochen, zwei Motorräder in der Superbike-WM einzusetzen. Gescheitert sind diese Pläne immer wieder am dafür erforderlichen Budget. \Toprak Razgatlioglu sorgt in der Superbike-WM für Furore. Schon mehrmals stand ein Wechsel des zweifachen Weltmeisters in die MotoGP im Raum – dafür ist es jetzt vermutlich zu spät.





SpeedweekMag / 🏆 91. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

SUPERBIKE KAWASAKI PUCCETTI RACING GARRETT GERLOFF JEREMY ALCOVA MANUEL PUCCETTI TOPRAK RAZGATLIOGLU

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kawasaki und Puccetti Racing präsentieren Werksteams für die Superbike-WM 2025Kawasaki und Teamchef Manuel Puccetti stellten die Werksteams für die Superbike- und Supersport-WM 2025 in Reggia Emilia vor. Nach über einem Jahrzehnt mit Provec als Werksteam wechselt die Mannschaft nun unter der Flagge von Bimota an. Puccetti Racing wurde zum Werksteam erhoben und setzt mit Garrett Gerloff auf einen schnellen Fahrer. Die neue Ninja ZX-10RR wird von beiden Teams eingesetzt.

Weiterlesen »

DMZ soll 2026 zurückkehren: Call of Duty 2026 könnte den Modus als dritten Spielmodus anbietenNach dem Ende des kostenlosen Modus DMZ in Warzone könnte dieser 2026 in einem neuen Call of Duty-Spiel zurückkehren. Laut Leaker soll DMZ als dritter Modus neben Multiplayer und Kampagne in CoD 2026 verfügbar sein.

Weiterlesen »

Trotz Nagelsmann-Verbleib: Völler plant nur bis 2026Leipzig - Rudi Völler machte Julian Nagelsmann zum Bundestrainer. Das Duo harmoniert und hat Erfolg. Bleibt der Sportdirektor nun wie Nagelsmann sogar bis 2028? Noch hat Völler eine klare Antwort.

Weiterlesen »

Fußball-Nationalmannschaft: Trotz Nagelsmann-Verbleib: Völler plant nur bis 2026Leipzig - DFB-Sportdirektor Rudi Völler denkt trotz der Vertragsverlängerung von Bundestrainer Julian Nagelsmann bis 2028 derzeit nicht an einen

Weiterlesen »

Trotz Nagelsmann-Verbleib: Völler plant nur bis 2026Rudi Völler machte Julian Nagelsmann zum Bundestrainer. Das Duo harmoniert und hat Erfolg. Bleibt der Sportdirektor nun wie Nagelsmann sogar bis 2028? Noch hat Völler eine klare Antwort.

Weiterlesen »

Ski-Ass Vonn plant zweites Karriereende bei Olympia 2026Lindsey Vonn gab gerade erst ihr Comeback - weiß aber schon, wann es wieder vorbei sein soll. In einem Interview verrät die Amerikanerin, wie sie den endgültigen Rücktritt plant.

Weiterlesen »