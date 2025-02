Quereinstieg Boomt: Drei Viertel der Quereinsteiger sind Zufrieden

Ein neuer Trend zeigt sich auf dem Arbeitsmarkt: Der Quereinstieg, also der Wechsel in einen nicht-fachbezogenen Beruf, gewinnt an Bedeutung. Stepstone erfasst, dass Stellenangebote für Quereinsteiger um das Vierfache gestiegen sind und die Mehrheit der Quereinsteiger mit dem Wechsel zufrieden ist.

Quereinstieg gewinnt an Bedeutung: In den letzten fünf Jahren hat sich der Trend des beruflichen Wechsels in nicht-fachbezogene Bereiche dramatisch gesteigert. Stellenangebote, die explizit nach Kandidaten aus anderen Branchen suchen, haben sich auf Stepstone.de mehr als vervierfacht. 48 Prozent der Befragten in einer aktuellen repräsentativen Online-Umfrage von Stepstone unter knapp 6.300 Beschäftigten in Deutschland geben an, bereits einen Quereinstieg vollzogen zu haben.

Das bedeutet, sie waren oder sind in einem Beruf tätig, der nicht dem ursprünglichen Ausbildungsweg entspricht. Knapp zwei Drittel (69 Prozent) der Befragten arbeiten auch heute noch in dem Job, für den sie einst den Quereinstieg wagten. Und die Mehrheit ist mit der Entscheidung zufrieden: 74 Prozent sind mit ihrem Job nach dem Karrierewechsel glücklich.Der Schritt in einen neuen Job, der völlig von dem bisherigen Berufsweg abweicht, war für etwa ein Fünftel der Quereinsteiger*innen rückblickend von persönlichen Unsicherheiten und Zweifeln geprägt (22 Prozent). Eine*r von acht (13 Prozent) musste für den neuen Job zusätzliche Weiterbildungen absolvieren und 12 Prozent fanden den Wechsel herausfordernd, weil sie noch kein Netzwerk im neuen Jobumfeld hatten. 'Der Job fürs Leben hat ausgedient', sagt Dr. Tobias Zimmermann, Arbeitsmarktexperte bei The Stepstone Group. 'Die Arbeitswelt verändert sich immer schneller und somit auch welche Tätigkeiten und Fähigkeiten gebraucht werden. In Sachen Karriere wird sich das für immer mehr Menschen lohnen. Schon heute fehlen Arbeitskräfte und deshalb sind anpassungsfähige Berufserfahrene besonders wertvoll. Das Erfolgsrezept für den Quereinstieg basiert auf zwei Faktoren: stetige Weiterentwicklung und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.'Bereitschaft zur Veränderung kann sich für Arbeitnehmende und Unternehmen gleichermaßen auszahlen: Viele Beschäftigte fühlen sich in ihrem Job unterfordert und sind unzufrieden damit, wie sie ihre Kompetenzen einbringen können (43 Prozent), während Unternehmen händeringend nach passenden Fachkräften suchen. Neun von zehn der parallel befragten Recruiter*innen (88 Prozent) finden keine geeignete Kandidat*innen mit den benötigten Kompetenzen. Auf Quereinsteiger*innen zu setzen, wird daher immer beliebter. 'Fachkräfte fühlen sich falsch eingesetzt, während Unternehmen passende Kandidat*innen vermissen. Das zeigt: Qualifizierung und Weiterbildung werden zum Erfolgsfaktor schlechthin. Unternehmen sollten zentrale Fähigkeiten kontinuierlich und systematisch schulen - für neue und langjährige Mitarbeitende. Die Beschäftigten werden ihre Fähigkeiten und Talente stets weiterentwickeln. Das ist der Schlüssel für einen flexiblen und anpassungsfähigen Arbeitsmarkt und damit für unsere Zukunftsfähigkeit', sagt Dr. Tobias Zimmermann.





