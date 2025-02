Rekordjahr für Fonds im Deutschland: Private Anleger setzen auf Sparpläne

Der deutsche Fondsmarkt erlebt ein Rekordjahr mit Anlegern, die verstärkt auf Sparpläne mit ETFs oder Aktienfonds setzen. Trotz globaler Krisen und wirtschaftlicher Unsicherheit flossen dem Branchenverband BVI zufolge 60 Milliarden Euro in Fonds und Mandaten. Der BVI fordert die neue Bundesregierung auf, die private Altersvorsorge attraktiver zu gestalten und die Reform zu beschleunigen.

Private Anleger setzen verstärkt auf Sparpläne mit ETFs oder Aktienfonds . Die Anbieter solcher Produkte fordern trotz Rekordzahlen Reformen von der Politik. Anleger haben im zweiten Jahr in Folge mehr Geld in Fonds gesteckt und der Branche in Deutschland ein Rekordjahr beschert. 4,472 Milliarden Euro verwalteten Fondsgesellschaften hierzulande Ende 2024 und damit fast acht Prozent mehr als vor Jahresfrist, wie der Branchenverband BVI mitteilt.

In einem herausfordernden Jahr mit weltweiten Krisen und wirtschaftlicher Unsicherheit hätten die Anbieter mit 60 Milliarden Euro in Fonds und Mandaten ein „respektables Neugeschäft“ erzielt, bilanziert der Präsident des Bundesverbandes Investment und Asset Management (BVI), Matthias Liermann. \In offene Publikumsfonds wie Aktien- und Rentenfonds, die sich an breitere Anlegerschichten richten, flossen den Angaben zufolge 36,2 Milliarden Euro frische Gelder. Ende 2024 steckten in solchen Fonds 1.564 Milliarden Euro. Die Branche rechnet mit weiterem Wachstum: „Die Signale für das Neugeschäft im Januar sind positiv, auch aufgrund der guten Börsenentwicklung in den ersten Wochen“, sagt Liermann. \Von der künftigen Bundesregierung fordert der BVI, die private Altersvorsorge attraktiver zu machen. „Die nächste Regierung sollte die Reform zügig angehen. Für eine größere Verbreitung muss das Produkt attraktiv sein. Dazu gehören vor allem weniger Bürokratie in Form von Anträgen bei Behörden und mehr Freiheit in der Ein- und Auszahlphase“, mahnt BVI-Hauptgeschäftsführer Thomas Richter.





