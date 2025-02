Shirin David: 'Männer schämen sich schnell'

Die deutsche Rapperin Shirin David spricht in einem Interview über ihre Erfahrungen mit Männern, insbesondere mit Thomas Gottschalk. Sie kritisiert die Doppelmoral in der Gesellschaft und die mangelnde Wertschätzung für feminin auftretende Frauen.

Shirin David , die derzeit erfolgreichste deutsche Künstlerin mit zahlreichen Chart-Topp-Platzierungen, hat in der Vergangenheit negative Erfahrungen mit Männern gemacht, insbesondere mit Thomas Gottschalk . In einem Interview mit dem 'Stern' erklärte die Rapperin: 'Männer schämen sich so schnell. Alles, was sie nicht kennen, ist erst mal komisch und potenziell peinlich.' Sie fügte hinzu: 'Wenn ich diese Männer hinterfrage, kommt meist kein sachliches Argument. Häufig sind sie einfach ängstlich.

' Ein Auftritt bei 'Wetten, dass..?' im Jahr 2023 zeigte diese Dynamik. Gottschalk sagte zu David: 'Dass du ein Opernfan bist, hätte ich dir nicht angesehen.' Und weiter: 'Auch die Feministin hätte ich dir nicht angesehen.' Diese Aussage löste bei David eine Reaktion aus, die sie bereits aus vielen ähnlichen Situationen kannte. Sie sagte im Gespräch mit dem 'Stern': 'Im Moment habe ich gedacht: 'Oh mein Gott, ich führe dieses Gespräch schon wieder! Was auf der Couch so schlagfertig aussah, habe ich schon zigmal hinter den Kulissen erlebt.' David erzählte, dass ihre Familie stolz auf ihre Antwort war. 'Meine Schwester meinte: 'Iconic!' Wie gesagt: Das Wort Feminismus kannte ich von zu Hause nicht. Aber es war bei uns immer selbstverständlich, dass man für sich selbst einsteht.' Als Frau lerne man, dass man perfekt sein müsse, erzählt die 29-Jährige. 'Aber du kannst als Frau nicht alle happy machen. Du kannst nicht von jedem geliebt werden. Vielleicht können es Männer in irgendeinem Kosmos, aber wir können das nicht. Deswegen musst du bereit sein, Nein zu sagen, Grenzen zu setzen und auch mal die Böse zu sein. Ich bin immer die Böse.' Heute denkt sie über die Szene mit Gottschalk: 'Nur weil ich blond bin, nur weil ich ultrafeminin aussehe, kann ich kein Buch gelesen haben? Es ist unmöglich, in dieser Gesellschaft beides zu sein. Du kannst nur schlau oder schön sein. Frauen, die wie ich sehr feminin auftreten, denen wird weder Kompetenz noch Macht zugetraut.' Vor der Sendung habe sie große Bedenken gehabt, so die Rapperin. 'Ich wusste, wie Gottschalk in der Vergangenheit mit Frauen in seiner Show umgegangen ist. Bevor ich auf die Bühne ging, war ich panisch', so David. 'Aber mir wurde gesagt: Mach dir keine Sorgen, Thomas wurde gebrieft, der ist interessiert. Männer denken, sie hätten Ahnung, wenn sie einen Artikel gelesen haben.





