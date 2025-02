Spurlos Verschleppt: Russische Soldaten entführen Tausende Ukrainer

Seit Kriegsbeginn sind tausende Ukrainer von russischen Soldaten verschleppt und spurlos verschwunden. Die Angehörigen leiden unter quälender Ungewissheit. Eine Gruppe von Freiwilligen, darunter auch Russen, versucht, die Verschleppten in Gefängnissen, Straflagern und Folterzellen aufzuspüren. Die Helfer riskieren dabei viel, da die Entführungen als Mittel des Terrors eingesetzt werden.

Seit Krieg sbeginn sind Tausende Ukraine r von russischen Soldaten verschleppt und spurlos verschwunden. Die Angehörigen leiden teilweise seit Jahren unter quälender Ungewissheit. Eine Gruppe von Freiwilligen, darunter auch Russen, versucht, die Verschleppten in Gefängnissen, Straflagern und Folter zellen aufzuspüren. Die Helfer, die in Russland aktiv sind – darunter Geistliche, Anwälte und ehemalige Mitarbeiter der Strafverfolgungsbehörden – riskieren dabei viel.

Nur wenige arbeiten für Geld, die meisten sind einfach bereit, zu helfen. Die ukrainische Menschenrechtsorganisation Center for Civil Liberties schätzte die Zahl der Zivilisten, die verschleppt und ohne Verfahren inhaftiert wurden, im vergangenen Jahr auf 7000. Die ukrainische Regierung geht von doppelt so vielen aus. Roman (Name geändert), ein Moskauer Anwalt, spricht von der „größten Menschenrechtskrise im modernen Russland“. Eine ehemalige Mitarbeiterin der russischen Strafverfolgungsbehörden sagt, ihr stünden „die Haare zu Berge angesichts der absoluten Gesetzlosigkeit, die in Russland herrscht“. Die Entführung von Zivilisten wird gezielt als Mittel des „Terrors“ eingesetzt. „Die Menschen sind so verängstigt, wenn ihre Angehörigen verschwinden und nicht klar ist, wo sie sind oder wann sie zurückkommen.“ Einer der Ukrainer, die spurlos verschwanden, ist der Mann von Nadeschda Jewdokimowa. Vor drei Jahren wurde Wlad bei einer Kontrolle im Nordosten der Ukraine von russischen Soldaten aus dem Auto gezerrt und mitgenommen. Nach Monaten, in denen sie nicht wusste, ob ihr Mann tot oder lebendig war, erhielt sie einen Anruf von einer unbekannten russischen Nummer. Wlad werde in einem Gefängnis in Russland festgehalten, sagte der Unbekannte. Später stellte sich heraus, dass der Anrufer ein Mitarbeiter der Haftanstalt war, in der ihr Mann festgehalten wurde. Eine Gegenleistung habe er nie verlangt, erzählt Jewdokimowa. „Er wollte mir einfach helfen.“ Vor zwei Monaten erhielt sie dann einen weiteren unerwarteten Anruf. Diesmal von einem freigelassenen ukrainischen Kriegsgefangenen, der sich mit ihrem Mann eine Zelle in einer anderen Strafkolonie geteilt hatte. Wlad sei noch am Leben, sagte er – aber er habe durch mehrfache Folter alle Zähne verloren.





