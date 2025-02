Stress: Eine Gefahr für Ihre Lebensdauer

Chronischer Stress kann unser Wohlbefinden beeinträchtigen und die Lebensdauer verkürzen. Longevity-Experte Gerd Wirtz erklärt, wie Sie Stress reduzieren und länger gesund bleiben können.

Stress ist ein Teil des Lebens, doch was passiert, wenn er unser Dasein nicht nur erschwert, sondern auch unsere Lebensdauer verkürzt? Chronischer Stress kann unsere Gesundheit schädigen und den Alterungsprozess beschleunigen. Longevity -Experte Gerd Wirtz erklärt, wie du Stress reduzieren und länger gesund bleiben kannst. Chronischer Stress kann sich auf verschiedene Weise bemerkbar machen. Zu den Symptomen zählen erhöhter Blutdruck, Verdauungsprobleme und Konzentrationsschwierigkeiten.

Auch ein geschwächtes Immunsystem, das sich durch häufige Infekte zeigt, kann ein Hinweis sein. Langfristig beeinträchtigt Stress nicht nur das allgemeine Wohlbefinden, sondern kann auch ernsthafte gesundheitliche Folgen haben. Studien zeigen, dass chronischer Stress mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und sogar neurodegenerativen Krankheiten wie Alzheimer in Verbindung steht. Positiver Stress (Eustress) hingegen kann hilfreich sein, um konzentrierter und leistungsfähiger zu bleiben. Die Kunst liegt darin, diesen gezielt zu nutzen und negativen Stress zu minimieren.Dr. Gerd Wirtz ist Neurophysiologe und seit vielen Jahren als Medizinmoderator, Bestsellerautor, Podcaster und Keynote Speaker auf internationalen Bühnen unterwegs. Seine Spezialgebiete sind Digital Health und Longevity. Seine Überzeugung, dass Digitale Medizin der entscheidende Schlüssel ist, um länger und gesünder zu leben, vermittelt er in seinen Vorträgen und Veröffentlichungen, kompetent und unterhaltsam. In seinen Podcasts „gesund&gesund“ und „beyond lifespan“ gibt er gemeinsam mit seinen Kollegen regelmäßig wertvolle Tipps zum gesunden Leben. Der menschliche Körper verfügt über Mechanismen, um mit Stress umzugehen. Eine zentrale Rolle spielt dabei die sogenannte Resilienz – die Fähigkeit, belastende Situationen zu bewältigen, ohne langfristigen Schaden zu nehmen. Resilienz lässt sich trainieren und stärken. Dazu gehören: Ein starkes soziales Netzwerk kann die Auswirkungen von Stress erheblich mildern. Gespräche mit Freunden oder der Familie helfen, Sorgen zu relativieren und emotionale Unterstützung zu erhalten. Erholsamer Schlaf ist essenziell für die körperliche und geistige Regeneration. Wer ausreichend schläft, kann Stress besser bewältigen. Wie können Sie Stress langfristig reduzieren? Bewusst abschalten: Ja, denn wer Stress reduziert, fördert aktiv seine Gesundheit. Indem Sie Stressbewältigungstechniken nutzen, Resilienz aufbauen und bewusst auf Entspannung setzen, können Sie Ihre Lebensqualität verbessern und langfristig gesundheitliche Risiken minimieren. Wer gezielt gegensteuert, profitiert nicht nur von einer besseren Lebensqualität, sondern legt auch die Grundlage für ein langes und gesundes Leben. Diesen Inhalt stammt vom FOCUS online EXPERTS Circle. Unsere Experten verfügen über hohes Fachwissen in ihrem Bereich. Sie sind nicht Teil der Redaktion. Nicht nur unschön, sondern auch riskant.





