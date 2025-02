Tides of Annihilation: Neues Action-Spiel sieht aus wie Stellar Blade im düsteren London

Tides of Annihilation ist ein neues Action-Spiel, das von Eclipse Glow Games entwickelt wird und für PS5, Xbox Series X|S und PC erscheinen wird. Das Spiel basiert auf einer düsteren Welt, in der das London nach einer Invasion von außerirdischen Kreaturen verwüstet wurde. Der Spieler schlüpft in die Rolle von Gwendolyn, der letzten Überlebenden, die mit einer mystischen Macht die Ritter der Tafelrunde beschwören kann.

Eclipse Glow Games, ein neues Studio aus China mit Beteiligung von Tencent, hat mit Tides of Annihilation ein neues Action-Spiel angekündigt. Das Spiel wurde auf der Sony State of Play 2025 vorgestellt und ist für PS5 , Xbox Series X|S und PC (Steam und Epic Games Store) geplant.

Tides of Annihilation entführt Spieler in ein dystopisches, vom Weltraumkrieg verwüstetes London, wo die Protagonistin Gwendolyn, die letzte Überlebende der Stadt, mit einer mysteriösen Macht die Ritter der Tafelrunde beschwören kann. Die Spieler erwartet ein Mix aus Schwertkampf-Action, Fantasy-Elementen und düsterem Sci-Fi-Flair, inspiriert von Spielen wie Stellar Blade, Elden Ring und Dragon's Dogma. Jennifer English, bekannt als die Stimme von Shadowheart in Baldur's Gate 3, verleiht Gwendolyn ihre Stimme. Der Trailer des Spiels sorgte für positive Reaktionen. Sowohl das Gameplay als auch das Design haben die Fans überzeugt, und die Stimme der Hauptfigur wird gelobt. Ein genauer Release-Termin für Tides of Annihilation steht derzeit noch nicht fest





