Trauer im FC Bayern World Squad: Guo Jiaxuan für hirntot erklärt

Das ehemalige Bayern-Talent Guo Jiaxuan, 18 Jahre alt und vom Beijing Guoan, erlitt während eines Trainingsspiels in Spanien einen schweren Kopfstoß. Die Folge war eine Hirnblutung, die zum Hirntod führte. Jiaxuan war Teil des FC Bayern World Squad-Projekts und der chinesischen U17-Nationalmannschaft. Die Familie will den Jungen schnellstmöglich nach China zurückbringen.

Eine traurige Nachricht überschattet derzeit die Vorbereitung des FC Bayern World Squad . Das ehemalige Bayern-Talent Guo Jiaxuan wurde laut übereinstimmenden spanischen Medienberichten für hirntot erklärt. Der 18-Jährige von Beijing Guoan kam bei einem Trainingsspiel in Spanien nach einer unglücklichen Situation zu Boden. Jiaxuan erlitt einen heftigen Stoß gegen den Kopf, als das Knie eines anderen Spielers ihn traf. Die Folge des Zusammenpralls war der Hirntod .

Jiaxuan war Teil des FC Bayern World Squad, einem Projekt, bei dem globale Talente auf den Profifußball vorbereitet werden. Oftmals bleiben die jungen Spieler eine Saison und kehren dann in ihre Vereine zurück oder sie wechseln fest in ein Jugendteam des FCB. Der Innenverteidiger wurde 2023 für das Projekt ausgewählt und war auch Teil der chinesischen U17-Nationalmannschaft. Sein Bruder postete auf Social Media: „Er ist hirntot. Er hat nur eine geringe Überlebenschance. Guo erlitt eine Subarachnoidalblutung (Hirnblutung, bei der Blut in den Raum zwischen zwei Hirnhäuten gelangt), nachdem er während eines Trainingsspiels mit einem anderen Spieler zusammengestoßen war. Der Arzt teilte uns mit, dass es nur eine sehr geringe Überlebenschance gibt, dass er aufgrund von Sauerstoffmangel im Gehirn klinisch tot ist und dass sie die Schläuche entfernen werden.“ Laut „Shanghai Daily“ will die Familie den Jungen so bald wie möglich nach China zurückholen lassen. Gegner im Trainingsspiel war der spanische Siebtligist RC Alcobendea. Sie reagierten in einem Statement: „Im Namen des RC Alcobendas möchten wir unsere tiefste Anteilnahme um den Spieler aus der Delegation des Pekinger Fußballverbands zum Ausdruck bringen, der während eines Freundschaftsspiels gegen unsere erste Mannschaft einen Unfall erlitten hat.





ransport / 🏆 80. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Fußball FC Bayern World Squad Guo Jiaxuan Hirntod Trainingsspiel Subarachnoidalblutung Beijing Guoan Fußballunfall

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

FC Bayern-Talent Guo Jiaxuan nach Testspiel-Unfall hirntodeDer 18-jährige chinesische Fußballer Guo Jiaxuan, der einst Teil der World Squad des FC Bayern war, erlitt schwere Kopfverletzungen während eines Testspiels und gilt nun als hirntot. Ein versehentlicher Kniestoß während eines Spanien-Trainingslagers führte zu der tragischen Situation.

Weiterlesen »

Fußballtalent Guo Jiaxuan nach Trainingsspiel in Spanien schwer verletztDas junge chinesische Fußballtalent Guo Jiaxuan erlitt während eines Trainingsspiels in Spanien einen schweren Unfall. Ein Kniestoß gegen den Kopf führte zu einer Subarachnoidalblutung, wodurch er in einem kognitiv unbeeinträchtigten Zustand liegt. Ärzte gehen von geringen Überlebenschancen aus. Der Pekinger Fußballverband arbeitet mit der Familie von Guo Jiaxuan zusammen, um ihn nach China zurückzuholen.

Weiterlesen »

FC Bayern: DAS gibt es bei Bayern fast nie – Fans verwundertÜberraschend! Das gibt es beim FC Bayern fast nie!

Weiterlesen »

FC Bayern München: Ruud Gullit rät Barca-Star zu Bayern-Wechsel - Transfer-News und GerüchteWird der Wunsch der Fans erhört?

Weiterlesen »

Oliver Kahn über FC Bayern Münchens Vertragsverhandlungen mit Joshua Kimmich: 'Beim FC Bayern ist jeder ersetzbar'Oliver Kahn sieht in Joshua Kimmich das 'Gesicht des FC Bayern' und würde eine Vertragsverlängerung des Nationalmannschaftskapitäns begrüßen.

Weiterlesen »

Bayern-Wetter im Ticker: Leichter Dauerfrost und Nebel in Bayern am DonnerstagSeit Tagen ist es klirrend kalt im Freistaat. Auch für Donnerstag meldet der Deutsche Wetterdienst leichten Dauerfrost. Doch es bleibt trocken.

Weiterlesen »