Trump plant Dreiertreffen mit Russland und der Ukraine bei der Münchner Sicherheitskonferenz

US-Präsident Donald Trump plant ein Treffen mit Vertretern Russlands und der Ukraine bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Die ukrainische Seite reagiert reserviert und befürchtet, bei den Verhandlungen übergangen zu werden.

Russland s, der Ukraine und der USA angehören sollen sich nach dem Willen von US-Präsident Donald Trump am Freitag bei der Münchner Sicherheitskonferenz zu Gesprächen treffen. „Sie haben morgen ein Treffen in München. Russland wird dort mit unseren Leuten sein. Die Ukraine ist auch eingeladen“, sagte Trump am Donnerstag vor Journalisten im Weißen Haus in Washington. Das Weiße Haus konnte auf Nachfrage von AFP zunächst keine näheren Angaben zu dem Dreiertreffen machen.

Die Ukraine, die im Februar 2022 von Russland angegriffen wurde, reagierte reserviert. „Diskussionen mit den Russen sind nicht vorgesehen“, sagte ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Dmytro Lytwyn, in Kiew. „Für eine Unterhaltung mit den Russen muss eine gemeinsame Position (mit den Verbündeten Kiews) auf dem Tisch liegen“, sagte er vor Journalisten. „Derzeit liegt nichts auf dem Tisch.“\Westliche Verbündete und Ukraine befürchten, bei den Verhandlungen übergangen zu werden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnet am Freitag die dreitägige 61. Münchner Sicherheitskonferenz zu Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik. Als Teilnehmer sind unter anderen 60 Staats- und Regierungschefs sowie über 100 Minister angekündigt – darunter der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und eine von Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio angeführte Delegation der neuen US-Regierung. Der Vorstoß von US-Präsident Donald Trump zu direkten Verhandlungen von ihm mit Kremlchef Wladimir Putin über die Zukunft der Ukraine hatte vor der Konferenz für Aufruhr gesorgt. Westliche Verbündete und die Ukraine warnten vor zu großen Zugeständnissen zu Lasten der Ukraine.\Einen Tag vor der Konferenz war am Donnerstag ein 24-jähriger Asylbewerber in München mit einem Auto in eine Gewerkschaftsdemo gefahren. Mehrere Verletzte schweben noch in Lebensgefahr





morgenpost / 🏆 64. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Münchner Sicherheitskonferenz Donald Trump Russland Ukraine Verhandlungen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Trump deutet auf erstes Treffen der USA, Russlands und der Ukraine auf der Münchner Sicherheitskonferenz hinUS-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag angedeutet, dass es auf der Münchner Sicherheitskonferenz bereits zu einem ersten Treffen von Russen, Amerikanern und Ukrainern kommen könnte. Das Treffen soll am Freitag stattfinden und von hochrangigen Vertretern der drei Länder geführt werden. Die ukrainische Regierung bestätigt das Treffen aber noch nicht.

Weiterlesen »

Trump: Vertreter der USA, der Ukraine und Russlands treffen sich bei Münchner SicherheitskonferenzRegierungsvertreter, Diplomaten, Wissenschaftler: Auf der Münchner Sicherheitskonferenz kommen Experten zusammen. Durch die Entwicklungen in der Ukraine und im Nahen Osten gibt es viel zu besprechen. Die News im Überblick.

Weiterlesen »

Münchner Sicherheitskonferenz: Experten beraten über Ukraine-Krieg und globale HerausforderungenRegierungsvertreter, Diplomaten und Wissenschaftler aus aller Welt diskutieren auf der Münchner Sicherheitskonferenz aktuelle Sicherheitsfragen. Im Zentrum steht die Ukraine-Krise, für die ein Treffen von Vertretern aus Russland, der Ukraine und den USA geplant ist.

Weiterlesen »

AfD und BSW erneut nicht zur Münchner Sicherheitskonferenz eingeladenChristoph Heusgen begründet den Ausschluss mit dem Grundsatz «Frieden durch Dialog» und der fehlenden Teilnahme an Selenskyjs Rede im Bundestag. Teile der AfD werden vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft.

Weiterlesen »

AfD und BSW bleiben auch 2024 von der Münchner Sicherheitskonferenz ausgeschlossenDie Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) hat erneut die AfD und das BSW nicht eingeladen. Konferenzleiter Christoph Heusgen begründete den Ausschluss damit, dass beide Parteien nicht dem Grundprinzip „Peace through dialogue, Frieden durch Dialog“ der Konferenz entsprechen. Heusgen verwies auf die Entscheidung von AfD und BSW, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Bundestag nicht zu hören.

Weiterlesen »

AfD und BSW erneut von Münchner Sicherheitskonferenz ausgeschlossenDie AfD und das BSW werden auch in diesem Jahr nicht zur Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) eingeladen. Konferenzleiter Christoph Heusgen begründet dies damit, dass die Parteien nicht dem Grundprinzip der Konferenz «Peace through dialogue, Frieden durch Dialog» entsprechen.

Weiterlesen »