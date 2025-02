Trump will Dreier-Gipfel mit Russland und China über Nuklearabrüstung

US-Präsident Donald Trump hat seine Vision einer internationalen Zusammenarbeit mit den Weltmächten Russland und China vorgestellt. Er kündigte Gespräche über atomare Abrüstung an, die möglicherweise auch ein Dreier-Treffen mit den Präsidenten Wladimir Putin und Xi Jinping umfassen könnten.

US-Präsident Donald Trump hat seine Vision einer internationalen Zusammenarbeit mit den Weltmächten Russland und China vorgestellt. Trump kündigte Gespräche über atomare Abrüstung an, die möglicherweise auch ein Dreier-Treffen mit den Präsidenten Wladimir Putin und Xi Jinping umfassen könnten. „Wenn sich die Dinge beruhigt haben“, sagte Trump, dass sich ein solches Treffen anbiete. Derzeit sei die weltpolitische Lage zu angespannt.

Trump möchte mit den beiden Ländern einzeln und gemeinsam sprechen. Trump plädiert für eine Reduktion des Militärhaushalts der drei Staaten um die Hälfte. Er argumentiert, dass die enorme Ausgaben für Militär und Atomwaffen sinnlos seien. Denuklearisierung sei ein „schönes“ Wort, sagte Trump. Es sei ihm wichtig, die Anzahl der Atomwaffen zu reduzieren, um das Geld in andere Investitionen zu stecken. „Es gibt keinen Grund für uns, neue Atomwaffen zu bauen. Wir haben bereits so viele“, sagte Trump. „Man könnte die Welt 50 Mal oder 100 Mal zerstören, und wir bauen neue Atomwaffen, und sie bauen Atomwaffen.“Der US-Präsident betonte, dass er ein gutes Verhältnis sowohl zu Putin als auch zu Xi habe. „Es geht um Menschen.“ Es sei ihm egal, wer den ersten Schritt mache. Trump sprach sich auch für eine Rückkehr Russlands an den Tisch der wichtigen Industrienationen (derzeit G7) aus. „Ich würde sie gerne wieder dabei haben“, sagte Trump. Der Rauswurf aus den damaligen G8 im Jahr 2014 sei ein „Fehler“ gewesen. Das Gesprächsformat der sieben großen Industrienationen gibt es seit 1975. Russland wurde 2002 – zur Zeit der Kanzlerschaft Gerhard Schröders – als Vollmitglied in die Gruppe aufgenommen, die für zwölf Jahre G8 hieß. 2014 wurde Russland aber wegen der Annexion der Schwarzmeerhalbinsel Krim kurz vor einem im russischen Sotschi geplanten Gipfeltreffen wieder ausgeschlossen. Seitdem besteht das Format wieder als G7 weiter. Trump sagte, es sei durchaus möglich, dass es zu dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nicht gekommen wäre, wenn es noch die G8 gegeben hätte. „Ich denke, es wäre sehr hilfreich gewesen und wäre immer noch hilfreich, wenn Russland Teil der Gruppe wäre.





