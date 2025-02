Valentino Rossi findet Lichtblicke in Le Mans

Valentino Rossi zeigte sich nach seinem neunten Platz im zweiten freien Training (FP2) in Le Mans zufrieden. Mit nur vier Punkten aus den ersten vier Grand Prix reiste der Yamaha-Star nach Frankreich. Der Top-10-Platz im FP2 war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Rossi zeigte sich optimistisch, dass die Arbeit aus dem Jerez-Test Früchte trägt und er in Le Mans wieder stärker auftreten kann.

Valentino Rossi gab nach seinem neunten Platz im zweiten freien Training (FP2) in Le Mans zu, dass es schwierig ist, motiviert zu bleiben, wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Mit nur vier Punkten aus den ersten vier Grand Prix reiste der Yamaha -Star nach Frankreich. Doch der Top-10-Platz im FP2 war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Rossi zeigte sich zufrieden mit seinem Fortschritt: „Das war ein besserer Tag für uns“, sagte der Petronas -Neuzugang am Freitagabend.

„Ich fühlte mich schon am Vormittag im Nassen gut mit dem Motorrad, aber ich brauchte eine Session im Trockenen, um zu verstehen, ob die Arbeit, die wir beim Montag-Test in Jerez geleistet haben, uns auch hier in Le Mans helfen kann. Wir hatten Glück, das FP2 war komplett trocken. Wir konnten also pushen und versuchen es zu verstehen.“Nicht nur die Platzierung, sondern auch das verbesserte Gefühl stimmen den neunfachen Weltmeister vorsichtig optimistisch. „Am Ende bin ich als Neunter in den Top-10. Ich bin aber auch auf eine bessere Weise gefahren. Ich war konstanter und hatte eine ordentliche Pace. Ich kann später bremsen und schneller in die Kurven einlenken. Es war nicht so schlecht das gesamte freie Training über. Es ist sehr wichtig, dass wir in den Top-10 sind, und es sieht so aus, als wären wir ein bisschen stärker als in den ersten Rennen.“Die Fortschritte aus dem eintägigen Jerez-Test scheinen nun der erhoffte Lichtblick zu sein. „Ich glaube, die Arbeit in Jerez hat uns sehr geholfen. Wir haben im Test hart gearbeitet, wir haben die Abstimmung der Federelemente verändert, eine andere Gabel ausprobiert. Wir haben zum Beispiel die Gewichtsverteilung verändert und eine andere Karbonschwinge getestet, die gut war. All diese Dinge helfen uns, stärker zu sein, vor allem in der Bremsphase und dem Kurveneingang. Ich kann mehr Geschwindigkeit in die Kurve mitnehmen, ohne weit zu gehen. Ich fühle mich besser auf dem Motorrad“, versicherte Rossi. „Ich habe immer noch ein paar Probleme, denn hier gibt es einige Bremsphasen in hängenden Passagen, wo ich ein bisschen zu sehr am Limit bin. Das ist aber normal, es ist erst Freitag. Wir müssen einfach das generelle Set-up und die ganzen kleinen Dinge verbessern“, gab der Petronas-Yamaha-Star den weiteren Plan vor. „Dann wird es auch sehr stark vom Wetter abhängen. Die Wettervorhersage für das Rennen ist im Moment nicht fantastisch, aber hier in Le Mans schlägt es alle fünf Minuten um.





