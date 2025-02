Wirecard-Prozess: Mammut-Verfahren mit keiner Verhandlungsergebnis in Sicht

Der Wirecard-Prozess am Landgericht München entwickelt sich zu einem 'Mammut-Verfahren'. Die Anklage gegen den ehemaligen Vorstandschef Markus Braun, den ehemaligen Chief Operating Officer Jan Marsalek und den ehemaligen Finanzvorstand Alexander Seitz lautet unter anderem bandenmäßiger Betrug, Marktmanipulation und Falschdarstellung. Das Gericht schlägt vor, den Prozess auf zentrale Straftatbestände zu beschränken, um Zeit und Kosten zu sparen.

Dutzende Zeugen, fast 180 Verhandlungstage und kein Ende in Sicht. Der Wirecard - Prozess am Landgericht München hat sich zu einem 'Mammut-Verfahren' entwickelt. Genau das war angesichts eines der größten Wirtschaftsskandale in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zu erwarten.

Auf der Anklagebank im unterirdischen Hochsicherheits-Gerichtssaal auf dem Gelände der JVA Stadelheim sitzen der frühere Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, der ehemalige Chief Operating Officer ,Jan Marsalek, und der ehemalige Finanzvorstand Alexander Seitz. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen unter anderem bandenmäßigen Betrug, Marktmanipulation und Falschdarstellung vor. Die drei Angeklagten sollen dabei ein ganzes Bündel von Straftaten begangen haben. So sollen sie maßgeblich dafür gesorgt haben, dass der Konzern in der Öffentlichkeit durch aufgeblähte Geschäftszahlen deutlich profitabler erschien, als er tatsächlich war. In der Folge haben deswegen Banken dem Zahlungsdienstleister Kredite in Milliardenhöhe gewährt. Mehrere Vertreter der Geldinstitute haben als Prozess-Zeugen klargemacht, dass sie im Wissen um die tatsächliche wirtschaftliche Lage des Konzerns weiteren Krediten wohl nicht zugestimmt hätten.Kurz vor der Weihnachtspause hat Richter Markus Födisch eine Verfügung erlassen und darin vorgeschlagen, den Prozess auf zentrale Straftatbestände zu beschränken. Eine solche Beschränkung falle mit Blick auf ein Urteil nicht beträchtlich ins Gewicht, so die am 19. Dezember vergangenen Jahres erlassene Verfügung. 'Sowohl der Grundsatz der Verfahrensökonomie als auch des Beschleunigungsgrundsatzes gebieten es nach Auffassung der Kammer, die Verfolgung zu beschränken', steht darin. Alles andere würde einen 'erheblichen Mehraufwand' bedeuten. Eine Beschränkung der Straftatbestände, so die dem BR vorliegende Verfügung, hätte mit Blick auf ein mögliches Strafmaß keine Auswirkungen: 'Der Einfluss der betroffenen Vorwürfe auf eine im Falle einer Verurteilung zu erwartende Gesamtstrafe steht in keinem Verhältnis zu dem insoweit höheren Zeit-, Kosten- und Arbeitskräfteaufwand.' Grundlage für einen solchen Schritt sind die Paragrafen 154 und 154a der Strafprozessordnung. 'Sollte die Staatsanwaltschaft auf eine Verfolgung aller angeklagten Betrugstagen beharren, wäre allein aus diesem Grund ein Verfahrensabschluss erst im Laufe des Jahres 2026 möglich', stellt das Gericht in seiner Verfügung fest.Die Staatsanwaltschaft dürfte dem Vorschlag des Gerichts zustimmen und wird dies zum Auftakt des heutigen Prozesstages in einer kurzen Stellungnahme begründen. Diese Stellungnahme hätte es längst geben sollen. Aufgrund einer längeren Erkrankung einer Schöffin musste das Gericht eine mehrwöchige Verhandlungspause einlegen. Theres Kraußlach, Verteidigerin von Markus Braun, hält von dem Antrag des Gerichts nichts. Er komme einer Vorverurteilung ihres Mandanten gleich: 'Herr Braun sitzt unserer Meinung nach zu Unrecht auf der Anklagebank', sagte sie dem Bayerischen Rundfunk. Als einziger der drei Angeklagten befindet sich Braun seit mehr als vier Jahren in Untersuchungshaft. Das Gericht hatte im Herbst vergangenen Jahres einen von seinem Verteidiger-Team gestellten Antrag auf Freilassung aus der Untersuchungshaft abgelehnt. Die Entscheidung basierte auf der Befürchtung, dass Braun als flüchtige Staatsangehörige in einem anderen Land Schutz suchen könnte. Im Zuge des Wirecard-Kollaps, weil 1,9 Milliarden Euro nicht auffindbar waren, geriet der Konzern unter Beschuss. Nach offizieller Darstellung des Zahlungsdienstleisters sollte sich diese Summe auf philippinischen Treuhandkonten befinden - angeblich erwirtschaftet aus Wirecards Geschäft mit ausländischen Drittpartnern. Oliver Bellenhaus, der als Kronzeuge der Staatsanwaltschaft gilt, hat im Zuge des Verfahrens mehrfach ausgesagt, weite Teile dieses Geschäfts seien über Jahre erfunden und so die Bilanzen aufgebläht worden. Ex-Vorstandschef Braun hat den Mitangeklagten wegen dieser Aussagen wiederholt der Lüge bezichtigt und im Gegensatz dazu betont, eine Bande rund um Bellenhaus und den nach wie vor flüchtigen früheren Wirecard-Vorstand Jan Marsalek sei für den Skandal verantwortlich.





BR24 / 🏆 5. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Wirecard Betrug Prozess Gerichtsverfahren Ermittlungen Skandal Finanzwesen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Mammut-Prozess in Regensburg startet unter scharfen SicherheitsvorkehrungenUntersuchungshaft (U-Haft) kann angeordnet werden, wenn ein dringender Tatverdacht gegenüber einer Person besteht und ein Haftgrund vorliegt. Ein Gericht muss die Verhältnismäßigkeit zur vorgeworfenen Tat und der zu erwartenden Strafe prüfen.

Weiterlesen »

Verfahren: Prozess nach Bluttat in Heiligkreuzsteinach beginntHeidelberg/Heiligkreuzsteinach (lsw) - Nach dem gewaltsamen Tod eines 42-Jährigen in Heiligkreuzsteinach (Rhein-Neckar-Kreis) müssen sich zwei Frauen vor

Weiterlesen »

Wirecard-Prozess: Anklage könnte auf Punkte verzichten - Höchststrafe für Braun möglichIm langwierigen Wirecard-Prozess könnte die Staatsanwaltschaft einige Vorwürfe fallen lassen. Experten sehen das als Hinweis auf eine mögliche Höchststrafe für den Hauptangeklagten Markus Braun. Der Prozess dauert bereits seit zwei Jahren an und versucht Licht in die milliardenschwere Pleite des Finanzkonzerns zu bringen.

Weiterlesen »

Kurioses Verfahren in Colorado: Gericht entscheidet, dass Elefanten keine Menschen sindMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Disney macht kurzen Prozess: Beliebte Marvel-Serie erhält keine FortsetzungGIGA-Experte für Entertainment und Streaming.

Weiterlesen »

Varta Saniert sich mit Starug Verfahren: Rechtssicherheit für NeustartDer Batteriehersteller Varta hat mit dem Starug-Verfahren erfolgreich eine Restrukturierung erreicht und ist nun auf einem neuen Weg. Das Verfahren, das lebensfähige Unternehmen vor der Insolvenz bewahrt, hat Varta geholfen, seine Überschuldung und Liquiditätsprobleme zu lösen. Der Vorstand sieht nun die Möglichkeit für einen Neuanfang und konzentriert sich auf die Kernbereiche des Unternehmens.

Weiterlesen »