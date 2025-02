Zugunglück nahe Hamburg - Todesopfer und Verletzte

Ein schwerer Zugunfall auf der Strecke von Hamburg nach München hat ein Todesopfer und 25 Verletzte gefordert. Ein Lastwagen, der sich bei einem Bahnübergang teils noch auf den Schienen befand, war ursächlich für den Unfall. TV-Komiker Bernhard Hoëcker war ebenfalls an Bord, er wurde jedoch nicht verletzt.

Bei einem schweren Zugunglück auf der Strecke von Hamburg nach München ist nach aktuellem Stand ein Mann ums Leben gekommen, 25 weitere Personen wurden verletzt. Der Unfall ereignete sich, als ein Lastwagen sich bei einem Bahnübergang teils noch auf den Schienen befunden haben soll. Trotz Notbremsung des ICE kam es zum Aufprall. Der Fahrer des Sattelzugs konnte sich laut Augenzeugenberichten in letzter Sekunde durch einen Sprung aus dem Fahrerhaus retten.

Wie genau es zu dem Unglück gekommen ist, ist noch nicht geklärt. Unter den rund 300 Fahrgästen im ICE befand sich auch der 54-jährige TV-Komiker Bernhard Hoëcker. Sein Management konnte gegenüber der 'Bild'-Zeitung bereits Entwarnung geben: 'Ja, er war in dem Zug. Aber es geht ihm körperlich gut.' Der TV-Star sei bekannt dafür, vornehmlich auf öffentliche Verkehrsmittel zurückzugreifen, um seine Termine wahrzunehmen. So sei es auch an diesem Dienstag der Fall gewesen





