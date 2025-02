Zunehmende Zugausfälle in Deutschland: Infrastruktur und Wartung im Fokus

Die Zahl der Zugausfälle in Deutschland hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Neben Streiks tragen auch marode Infrastruktur und unzureichende Fahrzeugwartung zu den Problemen bei. Politiker fordern dringend höhere Investitionen in die Schieneninfrastruktur und mehr Engagement vom Management der Deutschen Bahn.

Reisende warten im Hauptbahnhof in Hamburg auf ihren Zug. Einige warteten wegen der vielen Zugausfälle in der Bundesrepublik vergeblich. Die Zahl der Zugausfälle hat sich in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Nicht immer liegt das an Streiks. Immer mehr Züge im Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn fallen aus.

Von 2019 bis 2024 stieg der Anteil der gestrichenen Fahrten im Fernverkehr von 1 auf 4 Prozent, wie aus der Antwort des Verkehrsministeriums (BMDV) auf eine Anfrage des Grünen-Abgeordneten Matthias Gastel hervorgeht. Gastel teilte mit: 'Die marode Infrastruktur ist auch eine Folge.' 'Die Investitionen auf hohem Niveau müssen daher in den nächsten Jahren verbindlich gesichert fortgesetzt werden.' Seitens der Union gestreute Zweifel an der Fortsetzung der bereits begonnenen Schienennetz-Sanierung seien 'Gift für bessere Pünktlichkeit und Zugausfälle'. Allerdings seien viele Zugausfälle auch darauf zurückzuführen, dass Fahrzeuge nicht ausreichend gewartet oder rechtzeitig bereitgestellt würden, betonte Gastel. 'Hier muss das Management nachlegen und kann nicht alle Schuld auf die Infrastruktur schieben.' Auch der FDP-Abgeordnete Torsten Herbst hatte im Parlament nach den Zugausfällen im Fernverkehr gefragt. Der BMDV-Antwort zufolge waren es allein im vergangenen Jahr mehr als 13.600 ausgefallene Fahrten. Mehr als 60 Prozent davon seien demnach auf externe Ursachen zurückzuführen. Nahezu die Hälfte aller Ausfälle ereignete sich laut Ministerium streikbedingt im Januar 2024. Damals gab es einen Tarifkonflikt mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL). 'Die Fahrgäste konnten in der Regel frühzeitig über einen Ausfall informiert werden', hieß es





