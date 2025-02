Anschlag in München: Auto rast in Demonstrantengruppe

Mindestens 28 Personen wurden bei einem Anschlag in der Münchner Innenstadt verletzt, als ein Auto in eine Menschenmenge raste. Der mutmaßliche Täter, ein 24-jähriger Asylbewerber aus Afghanistan, wurde festgenommen. Die Polizei ermittelt und die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.

In der Innenstadt München s ist am Vormittag ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gerast. Die Polizei geht von einem mutmaßlichen Anschlag aus. Mindestens 28 Personen wurden verletzt, einige davon schwer. Der mutmaßliche Täter, ein 24-jähriger Asylbewerber aus Afghanistan , wurde festgenommen. Die Polizei eröffnete Feuer, um den Mann zu stellen. Es gibt laut Polizei keine Hinweise auf weitere Täter. Der Mann soll mit Betäubungsmitteln und Ladendiebstählen aufgefallen sein.

Nach aktuellem Ermittlungsstand habe es aber keinen Hinweis auf Gewalttaten gegeben. Die Ermittlungen wurden von der bayerischen Zentralstelle für Extremismus und Terrorismus der Generalstaatsanwaltschaft aufgenommen. \Der Vorfall ereignete sich gegen 10:30 Uhr am Stiglmaierplatz, als der Mann mit einem Auto von hinten in einen Demonstrationszug der Gewerkschaft Verdi fuhr. Einige der Verletzten waren Kinder, wie der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) mitteilte. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann die Demonstration nicht gezielt ausgesucht hat und die Opfer zufällig waren. Der Bayerische Flüchtlingsrat warnt vor Instrumentalisierung der Tat für 'rassistische Hetze'. \ Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bezeichnete den Vorfall als 'furchtbaren Anschlag'. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) geht von einem 'mutmaßlichen Anschlag' aus. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) kündigte die 'maximale Härte' des Rechtsstaats und umfassende Aufklärung an. Deutschland schiebe als einziger Staat in Europa nach Afghanistan ab - und werde dies auch weiterhin tun, sagte Faeser. Oberbürgermeister Reiter hat nach Angaben der 'Süddeutschen Zeitung' den Krisenstab der Stadt einberufen. Am frühen Abend soll auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser nach München kommen, 'um sich ein Bild von der Lage zu verschaffen'.





nordbayern / 🏆 33. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

München Anschlag Auto Demonstration Verdi Asylbewerber Afghanistan Verletzte Ermittlungen Sicherheitskonferenz

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Auto rast in Menschenmenge in München - 28 Verletzte, mutmaßlicher AnschlagEin Auto gerast am Freitagnachmittag in München in eine Menschenmenge und verletzte 28 Menschen. Der Täter, ein 24-jähriger asylbewerberischer Staatsangehöriger aus Afghanistan, ist der Polizei bekannt. Bayerischer Ministerpräsident Markus Söder geht von einem mutmaßlichen Anschlag aus.

Weiterlesen »

München: Auto rast in Menschenmenge, 28 Verletzte - Söder geht von Anschlag ausEin Auto ist am Freitag in München in eine Menschenmenge gerast und verursachte 28 Verletzte. Der Täter, ein 24-jähriger polizeibekannter Asylbewerber aus Afghanistan, wurde festgenommen. Ministerpräsident Söder geht von einem mutmaßlichen Anschlag aus.

Weiterlesen »

Anschlag in München: Auto rast in MenschenmengeEin 24-jähriger Afghanist fährt in München mit seinem Auto in eine Gruppe von Menschen. Mindestens 28 Menschen werden verletzt, einige davon schwer. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Es wird von einem mutmaßlichen Anschlag ausgegangen.

Weiterlesen »

Anschlag in München: Auto rast in Menschenmenge - 28 VerletzteIn München ist es am Donnerstag zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem ein Auto in eine Menschenmenge gerast ist und 28 Personen verletzt hat. Der Täter, ein 24-jähriger Asylbewerber aus Afghanistan, wurde von der Polizei festgenommen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder geht von einem mutmaßlichen Anschlag aus. Die Ermittlungen dauern an.

Weiterlesen »

Auto fährt in München in Demo - Söder geht von Anschlag ausEin Autofahrer fährt in einen Demonstrationszug, mindestens 28 Menschen werden zum Teil schwerst verletzt. Bayerns Ministerpräsident Söder spricht von einem «mutmaßlichen Anschlag».

Weiterlesen »

Auto fährt in Demonstrationszug in München - Söder geht von Anschlag ausEin Autofahrer fährt in einen Demonstrationszug in München, mindestens 28 Menschen werden teils schwer verletzt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) geht von einem mutmaßlichen Anschlag aus. Der Tatverdächtige, ein 24 Jahre alter Asylbewerber aus Afghanistan, wurde festgenommen. Bei der Festnahme wurde auch geschossen.

Weiterlesen »