Der Lehrer kehrt mit Hendrik Duryn zurück

RTL reagiert auf die Wünsche der Fans und produziert eine Fortsetzung der beliebten Lehrer-Serie „Der Lehrer“ mit Hendrik Duryn in der Hauptrolle.

Nach der überraschenden Absage kehrte „ Der Lehrer “ mit Fanliebling Hendrik Duryn in der Hauptrolle zurück. RTL hatte zunächst versucht, die Lücke nach dem Abschied von Hendrik Duryn , der die beliebte Lehrerfigur Stefan Vollmer verkörperte, mit Simon Böer und seinem Lehrer David Ritter zu füllen. Doch die Zuschauer reagierten nicht sonderlich positiv auf diesen Wechsel. Daher reagiert RTL nun auf die Wünsche der Fans und produziert eine Fortsetzung mit Hendrik Duryn .

Details zu Produktionsstart und Drehplan sind bisher noch nicht bekannt gegeben, doch sollte es zu einem zeitnahen Produktionsbeginn kommen, könnte „Der Lehrer“ seinem früheren Sende Rhythmus zurückkehren. Das bedeutet konkret, dass wir die sechs neuen Folgen ab Januar 2026 sowohl bei RTL als auch im Stream auf RTL+ sehen könnten. Weitere Informationen zum Starttermin werden hier auf dem Laufenden gegeben. Fans, die es nicht so lange aushalten können, bis sie Hendrik Duryn wiedersehen, können am Dienstag, den 18. Februar 2025, bei RTL in seinem Nordsee-Thriller „Dünentod“ einschalten. Dies ist jedoch bereits Teil 2 der Trilogie, Teil 1 kann jederzeit flexibel auf RTL+ abgerufen werden. Inhaltlich wird die Fortsetzung sicherlich viele Fragen beantworten, die sich nach Stefan Vollmers emotionalem Abschied ergeben. Wo ist er hingegangen? Und warum kehrt er jetzt zurück? Auch die Besetzung der Schüler*innen wird neu gestaltet, wobei einige bekannte Lehrer*innen vielleicht wieder an Vollmers Seite stehen. RTL wird uns mit Sicherheit in Kürze weitere Details zur Handlung und zum Cast bekannt geben





