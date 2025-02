Die Wahrheit über Piloten-Gehälter: So viel verdienen Flugkapitäne und Erste Offiziere

Die Traumkarriere des Piloten erfordert harte Arbeit und eine lange Ausbildung. Doch wie viel Geld verdienen die Flieger eigentlich? Wir lüften den Geheimcode der Piloten-Gehälter und vergleichen die Bezahlung bei verschiedenen Airlines.

Piloten werden von vielen Kindern als Traumberuf angesehen. Den Traum vom Fliegen zu verwirklichen, erfordert allerdings eine lange und teure Ausbildung . Laut der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit können die Kosten zwischen 60.000 und 120.000 Euro betragen, je nach Ausbildung sstätte. Die Ausbildung gliedert sich in die Ausbildung zum Berufspiloten und die Ausbildung zum Verkehrspiloten.

Berufspiloten dürfen kleinere Maschinen fliegen oder als Co-Piloten in größeren Flugzeugen arbeiten, während Verkehrspiloten auch größere Passagierflugzeuge fliegen dürfen. Nach ausreichender Berufserfahrung können sie zum Kapitän aufsteigen.Die Gehaltsstruktur bei Piloten ist enorm. Das Einstiegsgehalt eines Ersten Offiziers liegt zwischen 1.500 und 6.500 Euro brutto im Monat. Als Kapitän kann man zwischen 3.000 und 12.000 Euro pro Monat verdienen. Allerdings gibt es große Unterschiede zwischen den Fluggesellschaften und im jeweiligen Geschäftsfeld. Die Vereinigung Cockpit gibt an, dass durchschnittliche Jahresgehälter für Erste Offiziere bei 100.000 Euro liegen, während Kapitäne, die Mittelstrecken fliegen, etwa 135.000 Euro jährlich verdienen.Viele Fluggesellschaften halten ihre genauen Gehaltsstrukturen geheim. Auf Anfrage von RTL erklärten Lufthansa, Eurowings und Tuifly, dass sie diese Informationen nicht öffentlich machen. Condor ist die einzige Airline, die bereit ist, über die Gehälter zu sprechen. Sie erklärte, dass sich das Gehalt der Cockpitmitarbeiter aus verschiedenen Komponenten zusammensetzt, die aufgrund verschiedener Faktoren wie Erfahrung, Firmenzugehörigkeit oder Einsatztagen variieren können. Der Handelsblatt berichtete Anfang 2025 über die unterschiedlichen Gehälter bei der Lufthansa und Eurowings. Laut dem Bericht beträgt das Einstiegsgehalt für Erste Offiziere bei der Lufthansa 88.600 Euro brutto im Jahr. Bei Eurowings verdienen Berufseinsteiger 70.200 Euro jährlich beziehungsweise 5.850 Euro monatlich. Kapitäne der höchsten Senioritätsstufe können laut Handelsblatt bei Eurowings maximal 202.300 Euro Fixgehalt erhalten. Bei der Lufthansa sollen bis zu 281.300 Euro brutto jährlich möglich sein. Mit Sonderzahlungen und Gewinnbeteiligungen kann ein Jahresgehalt von insgesamt rund 300.000 Euro erreicht werden.





