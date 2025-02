Die Wunderwaffe für die Haushaltsreinigung: Spülmaschinen Tabs

Spülmaschinen Tabs sind wahre Multitalente und können weit mehr als nur Geschirr reinigen. Hier erfahren Sie, wie Sie sie für eine Vielzahl von Haushaltsaufgaben einsetzen können, von der Reinigung der Toilette bis hin zur Entfernung von Kalkflecken.

Spülmaschinen Tabs sind mehr als nur Geschirrspüler. Sie können eine Vielzahl von Haushalt saufgaben übernehmen und dabei auch noch kostengünstig bleiben. Eine überraschende Anwendung ist die Reinigung Ihrer Toilette: Zwei Tabs in einer Tasse warmem Wasser auflösen und über Nacht in die Schüssel geben. Entnehmen Sie am nächsten Tag die Ablagerungen einfach mit einer Bürste.Auch Bad- und Küchenfliesen lassen sich mit Spülmaschinen Tabs reinigen.

Einfach zwei Tabs mit Wasser zu einer Paste anrühren, auf die Fliesen und Fugen auftragen und anschließend abwischen. Achten Sie dabei auf farblos Tabs, um Verfärbungen zu vermeiden.In der Waschmaschine wirken die Tabs ebenfalls Wunder. Geben Sie einen Tab bei einem 60-Grad-Waschgang in die leere Maschine, um Kalk- und Schmutzablagerungen zu entfernen. Zwei Tabs in der Wäsche sorgen für Fleckentfernung und den Abbau von Grauschleiern. Spülmaschinen Tabs eignen sich auch zur Reinigung von angebrannten Töpfen und Pfannen, sowie Ihrem Mülleimer. Lösen Sie dafür die Tabs in warmem Wasser auf. Auch Backofen und Mikrowelle können mit dieser Wasser-Tab-Mischung ausgewischt werden. Mit einer Mischung aus einem Spülmaschinentab und drei Litern gekochtem Wasser können Sie sogar Ihren Abfluss reinigen. Gießen Sie die Flüssigkeit langsam nach und nach ein.





