Dürr verpasst Slalom-Medaille in Saalbach-Hinterglemm

Lena Dürr verpasst bei der alpinen Ski-Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm im Slalom bereits im ersten Lauf die Chancen auf eine Medaille. Mikaela Shiffrin verfehlt als Fünfte einen neuen Rekord.

Lena Dürr verpasst bei der alpinen Ski- Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm im Slalom bereits im ersten Lauf die Chancen auf eine Medaille . Die Münchnerin belegte Rang acht, zu Bronze wie bei der WM vor zwei Jahren fehlten ihr 1,13 Sekunden. Die Schweizerin Camilla Rast sichert sich den Sieg vor ihrer Teamkollegin Wendy Holdener und der Österreicherin Katharina Liensberger. Mikaela Shiffrin verfehlt als Fünfte einen neuen Rekord.

Die Amerikanerin war zuvor in den vergangenen sechs Weltmeisterschafts-Slaloms stets auf dem Podest gewesen. Dürr schilderte nach dem Rennen die schwierigen Bedingungen: „Es war ganz, ganz speziell heute. Manche haben gewusst, was sie hier tun, aber ich habe mit einigen gesprochen, die nicht wussten, wie sie das hier heute handlen sollten“, klagte Dürr am Mikrofon. „Es war sehr glatt in den fünf, sechs Toren im Steilen, das nahm mir Sicherheit. Es war schon sehr speziell heute.“ Die 33-Jährige war leicht angeschlagen ins Rennen gegangen. „Mir sind am Ende die Körner ausgegangen, aber meine leichte Erkältung ist keine Ausrede“, erklärte Dürr. Ihre beiden Teamkolleginnen Emma Aicher und Jessica Hilzinger schieden im ersten Lauf aus. Shiffrin, die in den vergangenen sechs WM-Slaloms stets eine Medaille gewonnen hatte, verpasste einen neuen WM-Rekord. Mit 15 Medaillen (8-mal Gold/4-mal Silber/3-mal Bronze) liegt die unbestritten beste Skirennläuferin der Gegenwart weiterhin gleichauf mit Christl Cranz (12-mal Gold/3-mal Silber), die deutsche Ski-Ikone der 1930-er Jahre. Am Sonntag schließt der Slalom der Männer (9.45/13.15 Uhr) die WM in Saalbach-Hinterglemm ab. Nur Linus Straßer könnte die Alpinen des Deutschen Skiverbandes (DSV) dann vor der ersten medaillenlosen WM seit 2007 in Are bewahren. Zuletzt hatte es auch bei Olympia 2018 keine Podiumsplatzierung gegeben





SPORT1 / 🏆 109. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Skirennen Weltmeisterschaft Slalom Lena Dürr Mikaela Shiffrin Medaille Saalbach-Hinterglemm

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ski-WM 2025: Instagram-Influencerin Markthaler stiehlt Dürr beim Slalom in Saalbach die ShowSportlich gesehen war sie eine Randnotiz, bei Instagram ist sie das schon lange nicht mehr. Lara Markthaler feierte am Samstag ihren 18. Geburtstag und ihre WM-Premiere. Die gebürtige Münchnerin startet für Südafrika und träumt von Olympia 2026

Weiterlesen »

Lena Dürr verpasst Slalom-Medaille - Hoffnung liegt nun bei Linus StraßerLena Dürr scheitert in Saalbach-Hinterglemm im Slalom an der Medaille. Die 33-Jährige bleibt am Ende auf Platz acht. Linus Straßer ist nun die letzte Hoffnung für Deutschland auf eine Medaille bei der Ski-WM.

Weiterlesen »

Linus Straßer und Lena Dürr: Erwartungen bei der Ski-WM in SaalbachVor knapp zwei Wochen machte Linus Straßer mit Vorwürfen gegen den eigenen Trainer Schlagzeilen. Der Disput ist ausgeräumt, Deutschlands bester Slalomfahrer fühlt sich gut. Nun aber hat er einen Spezialauftrag: Er soll den DSV vor dem WM-Fiasko bewahren.

Weiterlesen »

WM-Riesenslalom in Saalbach: Gold für Brignone, neues Selbstvertrauen für DürrMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Doppelsieg der Schweiz im Slalom der Frauen bei der Ski-WM in Saalbach-HinterglemmCamilla Rast und Wendy Holdener feiern Doppelsieg bei der alpinen Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm. Lena Dürr holt Platz acht, Mikaela Shiffrin verpasst den Podiumsplatz knapp. Die Schweizer Ski-Nationalmannschaft feiert ihren vierten Sieg bei der WM.

Weiterlesen »

Deutsche Ski-Stars verpassen bei Weltmeisterschaften in Saalbach-Hinterglemm die MedailleEmma Aicher und Lena Dürr verpassen bei den Weltmeisterschaften in Saalbach-Hinterglemm knapp die erste deutsche Medaille im Teamwettbewerb der Kombi.

Weiterlesen »