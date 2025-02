Erfrischender Stimmungswandel im deutschen Mittelstand

Der deutsche Mittelstand zeigt sich zu Jahresanfang etwas optimistischer, doch die Lage bleibt weiterhin schwierig. Das KfW-Ifo-Mittelstandsbarometer stieg im Januar leicht an, inder Branchenvergleich ist der Einzelhandel am stärksten von der bevorstehenden Krise betroffen. Experten warnen vor einer zu geringen Konsumbereitschaft. Der deutsche Finanzsektor steht vor Veränderungen. Die Aktienmärkte reagierten positiv auf neue Zölle der US-Regierung. Die Deutsche Börse plant einen neuen Index ohne Kappungsgrenze. Die UBS sieht positive Aussichten für die Aktienmärkte im Jahr 2025.

Der deutsche Mittelstand zeigt sich zu Jahresanfang etwas besser gelaunt. Das KfW-Ifo- Mittelstand sbarometer steigt im Januar um 0,6 Zähler auf minus 21,4 Punkte. Abgesehen vom Dezember war die Stimmung laut KfW nur bei Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 und während der Finanzkrise 2009 schlechter.

„Angesichts der inzwischen fünfjährigen Stagnation in der Gesamtwirtschaft und dem immer lauter beklagten Verlust an internationaler Wettbewerbsfähigkeit ist das kaum mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein“, heißt es bei der KfW. Dies gelte umso mehr, da Impulse praktisch allein von den Dienstleistern kämen. Für eine durchgreifende Wende „bedarf es neben einer Geopolitik mit kühlem Kopf vor allem schlüssiger Antworten von Politik und Unternehmen auf die großen transformativen Herausforderungen“ − vor allem in der Industrie. Ohne deutliche Fortschritte bei der Bewältigung der Strukturprobleme „ist in diesem Jahr allenfalls ein Miniwachstum drin“. Zudem müssten die privaten Haushalte trotz der Verunsicherung etwas mehr konsumieren. Der deutsche Einzelhandel ist jedoch besonders von der bevorstehenden Krise betroffen. Die Klimaeintrübung unter den Mittelständlern im Einzelhandel ist im Januar am stärksten ausgefallen. Allerdings ist das Niveau nach den Dienstleistern immer noch das zweithöchste im Branchenvergleich. Private Banking im Umbruch: Auf die Konsolidierungswelle sollte nach Ansicht der Experten von ZEB eine Überarbeitung der Geschäftsmodelle folgen. Der Wettbewerb müsse über die Qualität des Angebots ausgetragen werden statt wie bisher über den Preis. Anleger am europäischen Aktienmarkt ließen sich am Montag von neuen Zöllen der US-Regierung nicht beeindrucken. Der Dax erreichte ein Allzeithoch knapp über dem alten Höchststand, der Euro gab nur wenig nach. Die Deutsche Börse legt in Kürze einen Index ohne Kappungsgrenze auf. In diesem Dax 2.0 wird die SAP-Aktie nicht auf ein Indexgewicht von 15% beschränkt. Die Börse will alles tun, um SAP im Dax zu halten. Olaf Scholz und Friedrich Merz lieferten sich im TV-Duell 2025 einen respektvollen Schlagabtausch. Politische Differenzen wurden klar, doch der Diskurs blieb gesittet. Der Nachholbedarf bei digitaler Infrastruktur beflügelt derzeit die Investorenfantasie bei Rechenzentren. Derweil kehrt nach der Goldgräberstimmung bei Glasfaser Ernüchterung ein: Pleiten, Pech und Pannen bestimmen das Bild. Die UBS blickt für das Jahr 2025 weiter positiv auf die Aktienmärkte. Besonders drei Gründe sprächen aktuell für die Asset-Klasse. Die Bewertungen seien nicht überzogen, sondern abgesehen von Big Tech sogar moderat. Doch auch dort gäbe es weiter Chancen.





boersenzeitung / 🏆 76. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Mittelstand Deutsche Wirtschaft Einzelhandel Aktienmarkt Kfw Ifo-Mittelstandsbarometer Rechenzentren Glasfaser Private Banking ZEB

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Tokios Metro: Ein Stau aus Menschen, der perfekt funktioniertDieser Text beschreibt die erstaunliche Effizienz und Ordnung des Tokioter U-Bahn-Systems. Der Artikel unterstreicht die reibungslose Funktionsweise des Systems und die Rücksichtnahme der Fahrgäste. Im zweiten Teil des Textes wird die längste Rodelbahn der Alpen in der Schweiz, die „Big Pintenfritz“, vorgestellt. Der Text erklärt die Besonderheiten der Bahn, die landschaftliche Schönheit der Umgebung und die Möglichkeit zur Einkehr. Der dritte Teil beschreibt eine Hundeschlittenfahrt in Alaskas Wildnis. Der Text beschreibt die Abenteuerlichkeit der Fahrt und die enge Beziehung zwischen Mensch und Tier

Weiterlesen »

Die Zukunft der Rente und weitere NachrichtenDer Artikel behandelt verschiedene Themen wie die Zukunft der Rente in Deutschland, die steigenden Polizeikosten für Fußballvereine, die politische Unterstützung für Donald Trump durch die Village People, die Hoffnung auf ein Waffenruhe-Abkommen zwischen Israel und der Hamas, die militärische Unterstützung Deutschlands für die Ukraine, die Sicherheitsbedenken in der Ostsee, die Ermittlungen gegen die AfD Karlsruhe wegen Volksverhetzung, die mögliche Übernahme von TikTok durch Elon Musk, die Entdeckung einer neuen Riesenasselart, die Teilnahme an der Bundestagswahl und die neue Einschätzung zum Fall Trump durch den Sonderermittler.

Weiterlesen »

Technologie-Trends und InnovationenDieser Artikel befasst sich mit verschiedenen Aspekten der modernen Technologie, von der Simulation von Gravitation in Science-Fiction bis hin zu neuen Entwicklungen im Bereich der Softwareentwicklung und der Elektroauto-Branche. Er untersucht die Realisierbarkeit von Science-Fiction-Ideen, die Zukunft der Spielewelt, die neuesten Codeeditoren und die Herausforderungen der KI-gestützten Softwareentwicklung. Der Artikel beleuchtet auch die Konkurrenz zwischen Android- und Apple-Ortungschip-Systemen sowie die Vorteile und Herausforderungen von Onlinekursen zur Programmiererausbildung. Schließlich werden die neuesten Entwicklungen im Bereich der Elektroautos vorgestellt, die für einen größeren Anwendungsbereich als nur die tägliche Pendlerfahrt geeignet sind.

Weiterlesen »

Bieraktien vor Wandel von Under- zu OutperformernAngesichts der heiß gelaufenen Aktienmärkte könnten die Titel von Brauereikonzernen von einem Wechsel der Anlegerfavoriten profitieren.

Weiterlesen »

Die Wähler sind die Letzten, die über die Zukunft der Politik entscheidenDer Autor kritisiert die Politik der AfD und deren Unterstützung für rechtswidrige Vorschläge. Er argumentiert, dass die Zusammenarbeit mit der AfD die Demokratie in Gefahr bringt und die gemeinsame Zukunft der Europäischen Union gefährdet. Der Autor plädiert für einen entschlossenen Eingriff in die Asyl- und Einwanderungspolitik, um die Sicherheit der Menschen in Deutschland zu gewährleisten.

Weiterlesen »

Aktienmärkte 2024: Die Rolle der Top-7 UnternehmenDie Grafik zeigt, dass die starken Renditen des S&P 500 im Jahr 2024 maßgeblich durch Gewinnwachstum und Bewertungs-Expansion getrieben wurden. JPMorgan prognostiziert für 2025 eine Reduktion der Bewertungssteigerungen, wodurch das Gewinnwachstum zum wichtigsten Treiber der Performance werden soll. Die Magnificent 7 dominierten 2024 mit überdurchschnittlichem Wachstum und stellten einen hohen Anteil der Marktkapitalisierung dar.

Weiterlesen »