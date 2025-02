Landgericht Frankfurt: Klinik muss Sperma des Verstorbenen für künstliche Befruchtung herausgeben

Ein Landgericht in Frankfurt hat entschieden, dass eine Klinik einem verwitweten Ehepaar das eingefrorene Sperma des verstorbenen Mannes für eine künstliche Befruchtung herausgeben muss. Die Klinik hatte die Herausgabe abgelehnt, da ein Vertrag mit dem Ehemann zu Lebzeiten die Vernichtung des Spermas nach seinem Tod vorsah. Das Gericht argumentierte, dass der Vertrag die Klinik nicht zur Vernichtung des Spermas verpflichtet und dass die künstliche Befruchtung mit dem Samen eines Verstorbenen in diesem Fall nicht verboten sei.

Ein Landgericht in Frankfurt hat in einem Eilverfahren entschieden, dass eine Klinik einem verwitweten Ehepaar das eingefrorene Sperma des verstorbenen Mannes für eine künstliche Befruchtung herausgeben muss. Die Klinik hatte die Herausgabe abgelehnt, da ein Vertrag mit dem Ehemann zu Lebzeiten die Vernichtung des Sperma s nach seinem Tod vorsah.

Das Gericht argumentierte, dass der Vertrag die Klinik nicht zur Vernichtung des Spermas verpflichtet und dass die künstliche Befruchtung mit dem Samen eines Verstorbenen laut Embryonenschutzgesetz in diesem Fall nicht verboten sei. Mitarbeiter der Klinik hätten nach Auffassung der Klinik durch die Herausgabe des Spermas strafrechtliche Verfolgung riskiert. Das Gericht sah dies anders und gab dem Eilantrag der Frau statt. In der Begründung des Gerichts heißt es, dass die eidesstattliche Versicherung der Antragstellerin klar und deutlich den gemeinsamen Kinderwunsch des Paares zeigt. Es wird dargelegt, dass der frühe Tod des Mannes die Verwirklichung dieses Wunsches zu Lebzeiten verhinderte, der verstorbene Ehemann aber zuletzt seinen Willen auf ein gemeinsames Kind nach seinem Tod richtete. Das Gericht stellte fest, dass die künstliche Befruchtung in Spanien, wo sie geplant ist, unabhängig von Erfolgsaussichten und ethischen oder moralischen Bewertungen nach spanischem Recht möglich sei. Es bestünden keine Strafbarkeitsrisiken für die Mitarbeiter der Klinik.Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig.





nordbayern / 🏆 33. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Künstliche Befruchtung Sperma Verstorbener Embryonenschutzgesetz Landgericht Frankfurt

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Landgericht Frankfurt am Main: Klinik muss Frau Sperma von totem Ehemann herausgebenMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Landgericht Frankfurt am Main : Klinik muss kryokonserviertes Sperma eines Verstorbenen herausgebenDas Grundrecht auf reproduktive Autonomie entlastet Klinikmitarbeiter, wenn sie Keimmaterial eines Verstorbenen für eine In-vitro-Fertilisation im Ausland herausgeben.

Weiterlesen »

Klinik verpflichtet, eingefrorenes Sperma verstorbenen Mannes für künstliche Befruchtung herauszugebenEin Gericht hat eine Klinik verpflichtet, eingefrorenes Sperma des verstorbenen Mannes für eine künstliche Befruchtung an die Witwe herauszugeben. Die Klinik hatte dies abgelehnt, weil ein Vertrag mit dem Ehemann zu Lebzeiten eine Vernichtung des Spermas nach seinem Tod vorsah. Das Gericht argumentierte, dass der Vertrag die Klinik nicht zur Vernichtung des Spermas verpflichte und dass der Schutz des Embryonenschutzgesetzes in diesem Fall nicht berührt werde.

Weiterlesen »

Neue Chefarztstelle : WEGE-Klinik: Neuer Chefarzt der Klinik für PalliativmedizinDr. Hennig Cuhls, neuer Chefarzt der Klinik für Palliativmedizin, will neben dem stationären, auch ein ergänzendes ambulantes Angebot aufbauen.

Weiterlesen »

Riskante Finanzgeschäfte: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen HausverwaltungFrankfurt/Wiesbaden (lhe) - Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafsachen in Frankfurt ermittelt gegen eine Hausverwalter-Firma wegen

Weiterlesen »

Denkt Hannah Kerschbaumer über künstliche Befruchtung nach?Die Influencerin Hannah Kerschbaumer leidet unter ihrem unerfüllten Kinderwunsch. Denkt sie daher über künstliche Befruchtung nach?

Weiterlesen »