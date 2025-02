Münchner Sicherheitskonferenz: Trump plant Treffen mit Russland und der Ukraine - aber Russland ist nicht eingeladen

Die Münchner Sicherheitskonferenz ist im vollen Gange, und die Welt blickt auf einen möglichen Gipfel zwischen den USA, Russland und der Ukraine. Präsident Trump kündigte ein Treffen am Rande der Konferenz an, während die russische Regierung aufgrund des Ukraine-Kriegs nicht eingeladen wurde.

Mehr als 200 hochrangige Regierungsvertreter aus aller Welt versammeln sich zur Münchner Sicherheitskonferenz . Zu Beginn der Konferenz steht die Frage nach einem möglichen Treffen zwischen den USA , Russland und der Ukraine im Fokus. US-Präsident Trump kündigte in Washington an, dass es am Rande des weltweit wichtigsten sicherheitspolitischen Expertentreffens ein Treffen mit „hochrangigen Vertretern aus Russland , der Ukraine und den Vereinigten Staaten“ geben werde.

Die russische Regierung ist jedoch, wie in den vergangenen beiden Jahren, wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine nicht nach München eingeladen worden. Konferenzleiter Christoph Heusgen bekräftigte gegenüber dem ARD-„Morgenmagazin“, dass sich das auch nicht ändern werde. „Jedenfalls auf dem Gelände der Münchner Sicherheitskonferenz hier im Bayerischen Hof wird es ein solches Treffen nicht geben.“ Russische Politiker und Minister dürfen nur mit Visum in die EU einreisen. Seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs gibt es gegen einzelne ausdrückliche Einreiseverbote. Hat Putin verbotenerweise Vertreter nach Deutschland gesandt? Die russische Regierung ließ zunächst offen, ob es außerhalb des Tagungsorts zu einem Treffen von Vertretern der USA und Russland kommen könnte. „Bisher haben wir dazu nichts zu sagen“, erklärte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau. Für kurzzeitige Irritationen sorgte auch, dass ein für den Morgen geplantes Gespräch zwischen US-Außenminister Rex Tillerson und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj verschoben wurde. Aus der ukrainischen Delegation hieß es jedoch, dass es nun für den Nachmittag vorgesehen sei. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat indes Treffen mit russischen Unterhändlern für Friedensgespräche ausgeschlossen. Er werde sich nur mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen, sagte der Staatschef während einer Diskussion bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Und dieses Treffen sei erst nach der Erstellung eines gemeinsamen Planes mit US-Präsident Donald Trump möglich.





Münchner Sicherheitskonferenz Ukraine-Krieg Russland USA Friedensspräche

