Neue S3-Leitlinie für die chronische lymphatische Leukämie (CLL) veröffentlicht

Die Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO) hat die aktualisierte S3-Leitlinie zur Diagnostik, Therapie und Nachsorge von Patienten mit chronischer lymphatischer Leukämie (CLL) veröffentlicht. Die Version 2.0 bietet zahlreiche Neuerungen, insbesondere in der Therapie, wobei sich der Fokus von Chemoimmuntherapie auf zielgerichtete Substanzen wie BCL2-Inhibitoren und BTK-Inhibitoren verlagert.

Fast sieben Jahre nach der Erstveröffentlichung der S3- Leitlinie „Diagnostik, Therapie und Nachsorge für Patient*innen mit einer chronischen lymphatischen Leukämie (CLL)“ hat das Leitlinie nprogramm Onkologie unter Federführung der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO) Ende 2024 die Version 2.0 veröffentlicht. Diese neue Fassung hat gerade mal vier Seiten mehr als die Erstausgabe – und strotzt gleichwohl vor Neuerungen.

Statt zehn sind es nun acht restrukturierte Kapitel. Satte 26 neue, 46 aktualisierte und nur 14 unveränderte Empfehlungen stecken in Ausgabe 2.0. Die CLL ist eine maligne hämatologische Erkrankung, bei der zu einer übermäßigen Vermehrung von reifen B-Lymphozyten kommt. Sie ist die häufigste Form der Leukämie und schreitet im Vergleich mit anderen Leukämien vergleichsweise langsam fort, die Mehrzahl der Betroffenen benötigt bei Erstdiagnose zunächst keine Therapie. Viele Änderungen betreffen die Therapie. An die Stelle des vormaligen Behandlungsstandards – der Chemoimmuntherapie – sind nun Behandlungen mit zielgerichteten Substanzen wie dem BCL2-Inhibitor Venetoclax oder den BTK-Inhibitoren Acalabrutinib, Zanubrutinib oder Ibrutinib getreten, ggf. ergänzt um die auch von der Chemoimmuntherapie bekannten CD20-Antikörper (wie Obinutuzumab). Dieser Wandel lässt sich exemplarisch an drei ausgewählten Kernempfehlungen aus dem Kapitel „Zeitpunkt und Wahl der Erstlinientherapie“ ablesen, in denen es heißt: Weiterhin wurden in der Leitlinie Updates zu Supportivtherapie, Infektionsprophylaxe, Impfungen und COVID-19-relevante Aspekte sowie sozial- und rehabilitationsmedizinische Themen, wie z. B. zur Teilhabe, berücksichtigt. Neu ist zudem ein eigener Abschnitt, der Forschungsfragen gewidmet ist. Dort sind Vorhaben gelistet, die etwa den Themen „Ursachenforschung“, „Rolle von CAR-T und Stammzelltransplantation“ oder auch reproduktionsmedizinischen Aspekten moderner CLL-Therapien gewidmet sind





aerztezeitung / 🏆 81. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Chronische Lymphatische Leukämie (CLL) Leitlinie Therapie Onkologie Hämatologie

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die Zukunft der Rente und weitere NachrichtenDer Artikel behandelt verschiedene Themen wie die Zukunft der Rente in Deutschland, die steigenden Polizeikosten für Fußballvereine, die politische Unterstützung für Donald Trump durch die Village People, die Hoffnung auf ein Waffenruhe-Abkommen zwischen Israel und der Hamas, die militärische Unterstützung Deutschlands für die Ukraine, die Sicherheitsbedenken in der Ostsee, die Ermittlungen gegen die AfD Karlsruhe wegen Volksverhetzung, die mögliche Übernahme von TikTok durch Elon Musk, die Entdeckung einer neuen Riesenasselart, die Teilnahme an der Bundestagswahl und die neue Einschätzung zum Fall Trump durch den Sonderermittler.

Weiterlesen »

Die Wähler sind die Letzten, die über die Zukunft der Politik entscheidenDer Autor kritisiert die Politik der AfD und deren Unterstützung für rechtswidrige Vorschläge. Er argumentiert, dass die Zusammenarbeit mit der AfD die Demokratie in Gefahr bringt und die gemeinsame Zukunft der Europäischen Union gefährdet. Der Autor plädiert für einen entschlossenen Eingriff in die Asyl- und Einwanderungspolitik, um die Sicherheit der Menschen in Deutschland zu gewährleisten.

Weiterlesen »

München und Regierung von Oberbayern streiten sich über Millionenbeträge für GeflüchteteDie Stadt München und die Regierung von Oberbayern sind in einem Streit über Millionenbeträge, die die Stadt für die Unterbringung von Geflüchteten ausgegeben hat. Die ROB erstattet die Gelder zwar rückwirkend, doch auf viele Ausgaben bleiben die Münchner im Stich. Der größte Streitpunkt sind die Baukosten für Unterkünfte, für die die ROB pauschale Vorauszahlungen leistet, die oft von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Weiterlesen »

Wehrpflicht in Deutschland: Wieder einberufen?Nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wird die Wieder Einführung der Wehrpflicht in Deutschland diskutiert. Die deutschen Parteien haben unterschiedliche Positionen zu diesem Thema. Die Grünen setzen auf einen attraktiven Freiwilligendienst, die SPD plant einen flexiblen Wehrdienst, die Union bekräftigt die Wehrpflicht, die FDP plädiert für eine professionelle Freiwilligenarmee, die Linkspartei lehnt die Militarisierung der Gesellschaft ab, die AfD sieht den Wehrdienst als Regelfall und das BSW betont die freie Entwicklung Jugendlicher in der Berufsausrichtung.

Weiterlesen »

Die Tränen hinter den Toren: Die Belastung der Spieler im FußballDer Artikel beleuchtet die zunehmende Zahl von Kreuzbandverletzungen im Profifußball und die damit verbundenen Folgen für die Spieler, die Vereine und die gesamte Sportwelt. Es werden die Gründe für die Verletzungsgefahr, die Auswirkungen auf die körperliche und mentale Gesundheit der Spieler sowie die wirtschaftlichen Folgen für die Vereine diskutiert.

Weiterlesen »

Die CDU will die konservative Wende – und vergisst die RealitätIm Falle einer Regierungsübernahme will die Union umgehend ein 'Sofortprogramm für Wohlstand und Sicherheit' umsetzen. Es beinhaltet Entlastungen für die Bürger, zum Beispiel bei der Stromsteuer. Außerdem will die Union die Cannabis-Legalisierung zurücknehmen und schärfere Asylgesetze einführen.

Weiterlesen »