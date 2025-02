Potsdamer Schlösserlauf ist bereits ausgebucht

Der 20. Potsdamer Schlösserlauf ist bereits vier Monate vor dem Start ausgebucht. Die 5000 Startplätze für den Halbmarathon und den Zehn-Kilometer-Lauf sind alle vergeben. Die Anmeldung für den Kinderlauf ist noch möglich.

Der 20. Potsdam er Schlösserlauf ist bereits vier Monate vor dem Start ausgebucht. Die Veranstalter teilten die gute Nachricht auf ihrer Homepage und in den sozialen Medien mit. Insgesamt 5000 Startplätze standen für den Halbmarathon und den Zehn-Kilometer-Lauf am 15. Juni zur Verfügung. Die Anmeldung für den 1000 Meter langen Kinderlauf ist noch offen. Die Gebühr beträgt zehn Euro. Der letzte Anmeldetermin ist der 9. Juni. Nachmeldungen am Tag des Laufs sind möglich, kosten aber 18 Euro.

Der Schlösserlauf mit Start und Ziel im Sportpark Luftschiffhafen gehört zu den größten Lauf-Events Potsdams. Er führt entlang zahlreicher Sehenswürdigkeiten der Stadt. Den Halbmarathon beendeten im Vorjahr 2858 Sportlerinnen und Sportler erfolgreich. Das Ziel des Zehn-Kilometer-Laufs erreichten 1560 Läuferinnen und Läufer. Vor dem Schlösserlauf stehen in Potsdam unter anderem am 12. April der Haveluferlauf und am 27. April der RBB-Lauf an. Für beide Veranstaltungen kann sich noch angemeldet werden





