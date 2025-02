Regierungsbildung in Österreich scheitert: ÖVP und FPÖ finden keine Einigung

Die Verhandlungen zwischen der ÖVP und der FPÖ zur Regierungsbildung in Österreich sind gescheitert. Die beiden Parteien konnten sich nicht auf grundlegende Punkte einigen, insbesondere bei der Aufteilung der Ministerien. Der österreichische Präsident Alexander van der Bellen muss nun die nächste Schritte in der politischen Krise bestimmen.

ÖVP und FPÖ scheiterten am Mittwoch an den letzten Verhandlungen zur Regierungsbildung in Österreich. Die beiden Parteien konnten sich nicht auf grundlegende Punkte einigen, insbesondere bei der Aufteilung der Ministerien. Die FPÖ lehnte den Vorschlag der ÖVP ab, das Finanzministerium bei der ÖVP zu belassen und das Innenministerium aufzuteilen, wobei ein Teil an die FPÖ für Asyl und Migration zuständig wäre.

Die FPÖ befürchtete, dass sie bei der Finanzministerposition nicht ausreichend Einfluss auf die Budgetreformen hätte und die Zuständigkeit für Asyl und Migration zu verfassungsrechtlichen und praktischen Schwierigkeiten führen könnte.Die ÖVP hingegen vertrat die Position, dass die FPÖ sich in den Gesprächen nicht ausreichend engagiert und die FPÖ-Führung zu wenig am Verhandlungstisch vertreten war. Der Ball liegt nun beim österreichischen Präsidenten Alexander van der Bellen, der die verschiedenen Optionen für die Zukunft des Landes prüfen muss. Zu den Möglichkeiten zählt eine Minderheitsregierung, die Einbindung von Experten oder Neuwahlen. Der Präsident kündigte an, in den kommenden Tagen Gespräche mit den Parteien führen zu wollen, um die beste Lösung für Österreich zu finden.Auch andere politische Parteien haben ihre Bereitschaft zur Koalitionsbildung bekundet. Die SPÖ, die ÖVP, die Grünen und die Neos haben erklärt, dass sie offen für weitere Koalitionsverhandlungen sind. Die SPÖ schlug sogar die Bildung einer Expertenregierung vor, die von einer breiten Mehrheit der Bevölkerung unterstützt würde. Die politische Situation in Österreich bleibt weiterhin ungewiss.





morgenpost / 🏆 64. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

ÖSTERREICH Regierungsbildung ÖVP FPÖ POLITIKKRISE ALEXANDER VAN DER BELLEN KOALITION

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Österreich: Regierungsbildung laut FPÖ-Chef Herbert Kickl gescheitertDie Koalitionsverhandlungen in Österreich sind gescheitert.

Weiterlesen »

Regierungsverhandlungen in Österreich scheitern: FPÖ und ÖVP erzielen keine EinigungDie Koalitionsverhandlungen zwischen der FPÖ unter Herbert Kickl und der ÖVP scheitern. Die beiden Parteien konnten sich nicht auf wichtige Punkte wie das Innenministerium und die EU-Aufgaben einigen. Der Wiener Regierungsbezirk ist nun in einem politischem Ungewissen. Die nächsten Schritte sind unklar, Neuwahlen oder eine Regierungsalternative unter Beteiligung der SPÖ scheinen die wahrscheinlichsten Szenarien zu sein.

Weiterlesen »

Österreich: Koalitionsgespräche von FPÖ und ÖVP gescheitertÖsterreich: Koalitionsgespräche von FPÖ und ÖVP gescheitert

Weiterlesen »

Österreich: FPÖ und ÖVP scheitern bei Koalitionsverhandlungen - Neuwahlen drohenDie Koalitionsverhandlungen zwischen der FPÖ und der ÖVP in Österreich sind gescheitert. Beide Parteien konnten sich nicht auf eine Aufteilung der Ministerien einigen. Neuwahlen sind nun eine Möglichkeit. Die SPÖ und die Neos fordern hingegen eine Dreier-Koalition.

Weiterlesen »

Österreich: FPÖ und ÖVP nähern sich in den Koalitionsverhandlungen anDie FPÖ hat dem ÖVP ein neues Angebot zur Verteilung der Ministerien vorgelegt. Die FPÖ bleibt bei ihren Forderungen nach dem Innen- und Finanzministerium, zeigt aber bei anderen Ressorts Kompromissbereitschaft. Die Verhandlungen befinden sich aktuell in einer kritischen Phase.

Weiterlesen »

Koalitionsverhandlungen in Österreich: FPÖ und ÖVP gestrandet?Die Koalitionsverhandlungen zwischen der FPÖ und der ÖVP in Österreich sind in einer schwierigen Phase. Gerüchte über einen bevorstehenden Abbruch machten die Runde, doch die Gespräche werden am Mittwoch fortgesetzt. Zu den offenen Fragen zählen Österreichs Rolle in der EU, die Rechtsstaatlichkeit und die Unabhängigkeit von Russland. Die FPÖ vertritt EU-kritische Positionen und lehnt Sanktionen gegen Russland ab, während die ÖVP einen konstruktiven Partner in der EU sein möchte.

Weiterlesen »