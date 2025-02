In der letzten regulären Sitzung der 20. Legislaturperiode des Bundestags nutzt Kanzler Olaf Scholz die Gelegenheit, um Oppositionsführer Friedrich Merz in seiner Rede anzugreifen. Scholz konzentriert sich dabei auf Merz' politische Positionen in verschiedenen Bereichen, jedoch vernachlässigt er dabei die eigene Regierungsbilanz der Ampelkoalition.

Der Bundestag hat sich zur letzten regulären Sitzung der 20. Legislaturperiode getroffen. Derweil steht die Ampelkoalition in den Schlusswochen vor dem Wahlausstieg. Kanzler Olaf Scholz nutzte die Gelegenheit, um in einer knappen 30-minütigen Rede, die an eine Wahlkampfrede glich, seine Gegner zu attackieren. Scholz richtete seine Angriffe vor allem gegen die Oppositionsführer Friedrich Merz und die AfD.

Er kritisierte Merz' Kurs in den Bereichen Asylpolitik, Wirtschaftspolitik, Energiepolitik und Europapolitik und behauptete, Merz wolle nach der Bundestagswahl mit der AfD koalieren. Scholz betonte, Merz trete an, Europa „zu Grabe zu tragen“ und würde die christlich-soziale Union (CSU) und die AfD zusammenführen. Merz hatte diese Behauptungen jedoch bereits mehrfach und deutlich zurückgewiesen. Die SPD-Fraktion beklatschte Scholz' Rede begeistert, während die Opposition unbeteiligt reagierte.Scholz widmete seiner eigenen Regierungspolitik nur wenige Worte. Er betonte, sein Kurs bleibe unverändert und er habe „Führungsstärke“, „Nervenstärke“ und „Besonnenheit“ bewiesen. Experten wie Hans-Jürgen Papier, Rupert Scholz oder Heinrich August Winkler hatten diese Einschätzungen jedoch bereits in Zweifel gezogen. Scholz versprach, dass „Made in Germany wieder glänzt“, obwohl die deutsche Wirtschaft unter seiner Regierung drei Jahre lang Stagnation erlebte. Letztendlich hielt Scholz eine gute, hart vorgetragene Rede – die eines Herausforderers. Doch er ist der Kanzler und musste die Verantwortung für die Misserfolge der Ampelkoalition übernehmen. Er klang so, als wären andere schuld – und würden es auch in Zukunft wieder sein.





BILD / 🏆 82. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Olaf Scholz Friedrich Merz Ampelkoalition Bundestag Bundestagswahl

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bundestag: Merz wirft Scholz Versagen vor - und reicht der SPD die HandAuf eine scharfe Rede von Olaf Scholz im Bundestag folgen die Gegenattacken von Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz. Der CDU-Chef hat es dabei vor allem auf die Wirtschaftspolitik der SPD abgesehen. Eine Koalition mit den Sozialdemokraten schließt er trotz aller Differenzen nicht aus.

Weiterlesen »

Schlagabtausch im Bundestag: Scholz und Merz in der DebatteBundeskanzler Olaf Scholz und Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz tauschen sich am Dienstag im Bundestag in einer vereinbarten Debatte aus. Die Debatte soll die politische Lage in Deutschland beleuchten und von beiden Seiten ein Ausblick auf die anstehende Bundestagswahl geben.

Weiterlesen »

Scholz und Merz im finalen Bundestag-DuellIm Rahmen der letzten Plenarsitzung vor der Bundestagswahl lieferten sich Kanzler Olaf Scholz und Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz ein heftiges Duell. Die Spitzenkandidaten der beiden größten Parteien nutzten die Gelegenheit für scharfe Angriffe gegeneinander und präsentierten ihre Visionen für Deutschland.

Weiterlesen »

Scholz und Merz liefern sich Wahlkampfduell im BundestagDer Wahlkampf rüttelt den Bundestag durch. Der Kanzler und sein aussichtsreichster Herausforderer gehen mit offenem Visier aufeinander los. Und die AfD-Chefin attackiert beide.

Weiterlesen »

Bundestag: Olaf Scholz (SPD) und Friedrich Merz (CDU) liefern sich heftige AfD-DebatteVor der Abstimmung über die Migrationspolitik liefern sich der Kanzler und Unions-Kanzlerkandidat Merz einen außergewöhnlich scharfen Schlagabtausch über den Umgang mit der AfD.

Weiterlesen »

Scholz kritisiert Merz scharf, es kommt zu Tumulten im BundestagIn der ersten Sitzung des Bundestags nach der Winterpause lieferten sich der Noch-Kanzler Olaf Scholz und der CDU-Chef Friedrich Merz eine heftige Debatte. Scholz warf Merz vor, die AfD zu unterstützen, während Merz den Vorwurf zurückwies und Scholz für seine Spekulationen kritisierte. Die Debatte eskalierte und es kam zu tumultartigen Szenen.

Weiterlesen »