Schüler*innen demonstrieren gegen AfD-Politikerin an Berliner Schule

Schüler*innen des Hans-und-Hilde-Coppi-Gymnasiums in Berlin demonstrieren gegen den Auftritt der AfD-Bundestagsabgeordneten Beatrix von Storch an ihrer Schule. Die Schulleitung hat die Veranstaltung organisiert, was von vielen Schüler*innen kritisiert wird. Sie sehen die Teilnahme von von Storch als Gefahr für demokratische Prinzipien an.

Berlin taz | Hans-und-Hilde-Coppi Gymnasium im Lichtenberger Ortsteil Karlshorst ist kein gewöhnlicher Schultag: Rund 100 Menschen haben sich am Dienstag kurz vor 13 Uhr vor dem Schultor versammelt, um gegen den Auftritt der AfD-Bundestagsabgeordneten Beatrix von Storch zu demonstrieren. Aus Musikboxen dröhnt lauter Bass, Anspannung liegt in der Luft.

Die Rechtsaußenpolitikerin und AfD-Direktkandidatin für Lichtenberg wird zu einer Podiumsdiskussion zur anstehenden Bundestagswahl erwartet, die die Schulleitung organisiert hat. Noch sind die Stühle leer: Die Veranstaltung ist für den Nachmittag angesetzt. Die Entscheidung der Schulleitung wird von vielen Schüler*innen scharf kritisiert. In den Entscheidungsprozess einbezogen wurden sie nicht. \„Die AfD ist keine demokratische Partei, sondern verbreitet antidemokratische Hetze“, sagt Effi Denton. Die Zwölftklässlerin ist Mitbegründerin der Schüler*innen-Gruppe „Coppi gegen rechts“, die auch zu der Kundgebung vor der Schule aufgerufen hat. „Wir sind heute hier, weil wir das, was drinnen gesagt wird, nicht unkommentiert lassen dürfen“, ergänzt Leni Schmieding. Auch sie engagiert sich bei „Coppi gegen rechts“. Nicht alle Schüler*innen des Gymnasiums hätten sie bei ihrem Widerstand auf ihrer Seite, sagt Schmieding: „Die Schülerschaft ist gespalten hinsichtlich der Teilnahme von Beatrix von Storch an der Diskussion.“ Nach Bekanntwerden der Diskussionsteilnehmer*innen habe man versucht, die Schulleitung dazu zu bewegen, die AfD-Politikerin auszuladen, sagt eine Schülerin, die ihren Namen nicht nennen möchte. \Beatrix von Storch auf dem Weg zum Hans-und-Hilde-Coppi-Gymnasium: „Hass macht hässlich“ ist auf Plakaten zu lesen Foto: Florian Boillot Die Schulleitung habe nicht reagiert. Oder besser gesagt: komplett gegenteilig reagiert: Am Montag seien die Schüler*innen der 10. Klasse kurzfristig von der Podiumsdiskussion ausgeschlossen worden – „aus Sicherheitsgründen, da mit Gegenprotest zu rechnen sei“, so die Initiative „Berliner Eltern gegen AfD-Auftritte an Schulen“. \Die Initiative hatte sich aus Unmut über die Entscheidung der Schulleitung kurzerhand zusammengeschlossen und kritisiert die Begründung, wonach das Neutralitätsgebot zur Einladung aller Parteien verpflichte. „Lehrkräfte sind der freiheitlichen demokratischen Grundordnung verpflichtet, die die AfD ablehnt“, kontern die Eltern. „Neutral sein, heißt nicht: unpolitisch.“ Auch die gemeinnützige Stiftung Bildung weist darauf hin, dass Lehrkräfte nicht neutral bleiben müssen, wenn demokratische Prinzipien gefährdet sind. \Die Schüler*innen von „Coppi gegen rechts“ machen vor, was das bedeutet. „Wir sind dazu verpflichtet, das Vermächtnis von Hans und Hilde Coppi aufrechtzuerhalten und gegen Beatrix von Storch zu protestieren“, sagt Leni aus der 11. Klasse, die in einer Rede an die Namensgeber*innen der Schule erinnert, die als Widerstandskämpfer*innen von den Nationalsozialisten ermordet wurden





