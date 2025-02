Tides of Annihilation: Ein düsteres Action-Abenteuer mit Fantasy-Scharm

Tides of Annihilation, ein neues Actionspiel, das auf der Sony State of Play 2025 angekündigt wurde, verspricht eine düstere und actionreiche Reise durch ein verfallenes London nach einer außerirdischen Invasion. Spieler schlüpfen in die Rolle von Gwendolyn, der letzten Überlebenden Londons, und nutzen ihre mystische Macht, um Ritter der Tafelrunde zu beschwören. Das Spiel bietet eine Kombination aus fesselnder Schwertkampf-Action, beeindruckenden Charakterdesigns und einer düsteren Welt, die an Spiele wie Stellar Blade und Elden Ring erinnert. Jennifer English, bekannt für ihre Rolle als Shadowheart in Baldur's Gate 3, verleiht Gwendolyn ihre Stimme. Tides of Annihilation erscheint für PS5, Xbox Series X|S und PC (Steam und Epic Games Store), der genaue Erscheinungstermin ist noch unbekannt.

Tides of Annihilation, ein neues Actionspiel , wurde auf der Sony State of Play 2025 vorgestellt und verspricht eine düstere Atmosphäre in einem verfallenen London nach einer außerirdischen Invasion . Spieler schlüpfen in die Rolle von Gwendolyn, der letzten Überlebenden London s und Trägerin einer mystischen Macht, die es ihr ermöglicht, Ritter der Tafelrunde zu beschwören.

Das Spiel, entwickelt vom neuen Studio Eclipse Glow Games (mit Beteiligung von Tencent), stellt eine Kombination aus spannender Schwertkampf-Action, erstaunlichen Charakterdesigns und einer düsteren Welt dar. Jennifer English, bekannt für ihre Rolle als Shadowheart in Baldur's Gate 3, leiht Gwendolyn ihre Stimme. Tides of Annihilation wird für PS5, Xbox Series X|S und PC (Steam und Epic Games Store) erscheinen, der genaue Erscheinungstermin ist noch nicht bekannt.





