Verwirrung um Musks Übernahmeangebot für OpenAI

Elon Musk hat OpenAI mit einem 100 Milliarden US-Dollar schweren Angebot übernommen, das aber vom Verwaltungsrat der KI-Firma nicht erhalten wurde. Musks Anwalt behauptet, das Angebot per E-Mail gesendet zu haben, während OpenAI-Chef Sam Altman von einem weiteren Versuch spricht, sich mit der Organisation anzulegen. Die Situation wirft Fragen nach der Seriosität des Angebots und der Zukunft von OpenAI auf.

Der Vorstand von OpenAI hat bislang das 100 Milliarden US-Dollar schwere Übernahmeangebot einer Investorengruppe um Elon Musk nicht erhalten. Das berichtet Reuters unter Berufung auf eine anonyme Quelle, die mit der Angelegenheit vertraut ist. Die Situation verschärft sich dadurch, dass Musks Anwalt behauptet, das Angebot per E-Mail an die Kanzlei von OpenAI gesendet zu haben.

Darin soll auf vier Seiten die Absicht erläutert sein, die Non-Profit-Organisation zu übernehmen, die die einflussreiche KI-Firma kontrolliert. Musks Anwalt deutet gegenüber Reuters sogar an, dass OpenAI-Chef Sam Altman dem Verwaltungsrat die Offerte vorenthalten hat. \Die Nachricht über das Übernahmeangebot der Investorengruppe, die OpenAI kontrollierende Non-Profit-Organisation kaufen will, wurde Anfang der Woche publik. Altman hat gegenüber Reuters nun versichert, dass die Organisation überhaupt nicht zum Verkauf stehe: „Ich habe dazu nichts zu sagen. Ich meine, das ist lächerlich“, zitiert ihn die Nachrichtenagentur. Er sieht darin lediglich einen weiteren Versuch, „sich mit uns anzulegen“. Musk, der OpenAI zusammen mit Altman gegründet hat, hat die Firma vor Jahren verlassen und versucht seit Monaten, an die Kontrolle zurückzukommen. Zuletzt war aber deutlich geworden, dass ihm das zu lange dauert. \Auch wenn der Verwaltungsrat das gute Recht habe, die Offerte abzulehnen, dürfte sie die Umwandlung von OpenAI in ein normales Unternehmen erschweren. So habe OpenAI gegenwärtig geplant, der Non-Profit-Organisation einen Anteil von 25 Prozent an OpenAI zuzugestehen und sie dafür auszuzahlen. Angesicht des aktuellen Gesamtwerts der KI-Firma in Höhe von 157 Milliarden US-Dollar wären das etwa 40 Milliarden. Die große Differenz zu dem Angebot von Musk & Co. könnte demnach Fragen aufwerfen, ob die Non-Profit-Organisation im Rahmen dieser Umwandlung mit zu wenig Geld abgespeist wird. Der Vorstand könnte aber Zweifel daran anbringen, dass die Offerte überhaupt ernst gemeint ist





heise_de / 🏆 20. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Openai Elon Musk Übernahmeangebot KI Sam Altman

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

OpenAI-Chef lobt DeepSeek R1, sieht aber OpenAI dennoch im VorteilDer CEO von OpenAI, Sam Altman, zeigte sich beeindruckt vom neuen chinesischen KI-Modell DeepSeek R1, betonte aber, dass OpenAI 'viel bessere Modelle' liefern werde. DeepSeek R1 überzeugt durch Kosten- und Effizienzvorteile, die westlichen KI-Systemen wie ChatGPT höhere Konkurrenz bedeuten könnten. Trotz der Anerkennung für DeepSeek R1 betont Altman, dass OpenAI an seiner Forschungsstrategie festhält und mehr Rechenleistung für den Erfolg der KI-Entwicklung als entscheidend sieht.

Weiterlesen »

Elon Musks Investorengruppe bietet fast 100 Milliarden Dollar für OpenAIEine von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Investorengruppe hat laut Medienberichten ein Angebot in Höhe von 97,4 Milliarden Dollar abgegeben, um die Kontrolle über den ChatGPT-Erfinder OpenAI zu übernehmen. Der Verwaltungsrat von OpenAI reagierte auf das Angebot mit Skepsis.

Weiterlesen »

100 Milliarden Dollar schweres Angebot: Musk bietet wohl für Kontrolle über OpenAIElon Musk liegt schon lange im Clinch mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI. Jetzt startet der Tech-Milliardär einen Versuch, OpenAI unter seine Kontrolle zu bringen.

Weiterlesen »

Elon Musk scheitert bei OpenAI Übernahme - Altman lehnt Angebot abElon Musk hat mit einem Angebot von 97,4 Milliarden Dollar die Übernahme des KI-Unternehmens OpenAI ins Auge gefasst. OpenAIs CEO Sam Altman hat das Angebot jedoch abgelehnt. Altman teilte seinen Mitarbeitern mit, dass der Verwaltungsrat kein Interesse an einer Übernahme durch Musk hat. Musk wollte OpenAI in die Hände von xAI, seinem eigenen KI-Unternehmen, transferieren. OpenAI wurde 2015 als gemeinnützige Einrichtung gegründet und verzeichnete nach der Veröffentlichung von ChatGPT im Jahr 2022 einen weltweiten Aufschwung.

Weiterlesen »

Angebot abgelehnt: Elon Musk und weitere Investoren wollten OpenAI kaufenElon Musk und seine Investorengruppe boten unaufgefordert fast 100 Milliarden US-Dollar für OpenAI und erhielten prompt eine Absage.

Weiterlesen »

OpenAI-Chef weist Übernahme-Angebot durch Musk zurückElon Musk liegt schon lange im Clinch mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI. Jetzt startet der Tech-Milliardär einen Versuch, OpenAI unter seine Kontrolle zu bringen. Dort beißt er aber auf Granit.

Weiterlesen »