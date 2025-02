Wissenschaft bestätigt: Nachtisch hat immer Platz

Eine neue Studie zeigt, dass das Hirn von Mensch und Maus auf Zucker reagiert und ein Belohnungsgefühl auslöst, selbst wenn wir bereits satt sind. Die Forschungsergebnisse könnten für die Behandlung von Übergewicht wichtig sein.

Der Spruch „Der Nachtisch hat immer Platz“ ist nicht nur ein flotter Ausdruck, sondern wissenschaftlich belegt. Eine Studie hat ergeben, dass die gleichen Nervenzellen, die uns nach einer Mahlzeit ein Sättigung sgefühl geben, auch dafür sorgen, dass wir danach noch Lust auf Süßigkeiten haben. Die Forscher untersuchten die Reaktion von Mäusen auf Zucker . Dabei stellten sie fest, dass Mäuse auch dann Desserts essen, wenn sie völlig gesättigt sind.

Untersuchungen des Gehirns ergaben, dass dafür eine bestimmte Gruppe von Nervenzellen verantwortlich ist. Diese sogenannten POMC-Neuronen werden aktiv, sobald der Körper Nahrung aufgenommen hat. Wenn Mäuse satt sind und Süßes essen, schütten diese Nervenzellen nicht nur Botenstoffe aus, die Sättigung signalisieren, sondern auch ein körpereigenes Opiat. Dieses löst ein Belohnungsgefühl aus und veranlasst die Tiere dazu, noch mehr Zucker zu essen. Hirnuntersuchungen an Versuchspersonen ergaben dann, dass beim Menschen die gleiche Hirnregion auf Zucker reagiert. Dort befinden sich, so die Wissenschaftler, genau wie bei Mäusen viele Opiat-Rezeptoren in der Nähe von Sättigungsneuronen. Studienleiter Hennig Fenselau erklärt: „Aus evolutionärer Sicht macht das Sinn: Zucker ist in der Natur selten, liefert aber schnell Energie.“ Das Gehirn sei so programmiert, dass es die Aufnahme von Zucker dann steuere, wenn er verfügbar sei. Die Ergebnisse könnten für die Behandlung von Übergewicht bedeutend sein. Zwar gebe es bereits Medikamente, welche Opiat-Rezeptoren im Gehirn blockierten. Doch der Gewichtsverlust sei geringer als bei Abnehmspritzen.





Gesundheit Übergewicht Zucker Gehirn Sättigung

